Assassin’s Creed Odyssey – Video zeigt die neuen Inhalte im April

Ubisoft hat heute ein neues Video zu Assassin’s Creed Odyssey veröffentlicht. Das Video stellt die neuen Inhalte vor, die im April für das Spiel erscheinen.

Assassin’s Creed Odyssey – Die vergessenen Geschichten

Die achte Episode der vergessenen Geschichten namens Die Erbin der Erinnerungen ist nun für alle Spieler kostenlos verfügbar. In dieser Episode erkunden die Spieler alte Gräber, um die Tore zur verlorenen Stadt Atlantis zu öffnen und ihre Geheimnisse zu entdecken.

Um Die Erbin der Erinnerungen zu starten, müssen die Spieler die Pythagoras-Handlung abschließen und die Quest wird automatisch angezeigt. Diese neue Episode markiert den Beginn des neuen Handlungsstrangs Das Schicksal von Atlantis und muss abgeschlossen werden, um die ersten Episode von Die Elysischen Gefilde zu beginnen.

Assassin’s Creed Odyssey – Das Schicksal von Atlantis – Die Elysischen Gefilde

In Die Elysischen Gefilde müssen die Spieler die Macht des Hermes-Stabes freisetzen, während sie versuchen zu fliehen. Sie müssen an Persephone vorbei, der Königin von Elysium. Die Spieler werden Hermes, Persephones Freund Hekate und dem menschlichen Adonis helfen und die wahre Natur von Elysium entdecken, derweil es unweigerlich in einen Bürgerkrieg übergeht.

Um Episode 1 zu beginnen, müssen die Spieler die Aufgabe Zwischen zwei Welten und Die vergessenen Geschichten – Die Erbin der Erinnerungen abschließen. Eine temporäre Speicherdatei wird für diejenigen zur Verfügung gestellt, die die benötigten Storylines nicht abgeschlossen haben.

Assassin’s Creed Odyssey – Neue Gegenstände

Das Sphinx-Paket enthält ein neues Ausrüstungsset, ein Reittier und ein Zepter. Darüber hinaus wird das Sphinx-Schiffspaket erhältlich sein, das ein neues Schiffsdesign, eine Galionsfigur und ein Mannschaftsthema enthält.

Zusätzlich wird die Sphinx als legendärer Leutnant-Skin zur Verfügung stehen

Assassin’s Creed VR Escape Room

Eine neue VR-Escape Room-Erfahrung, Beyond Medusa's Gate, wird am 13. Mai verfügbar sein. Die Spieler müssen als Team den Weg aus einer ägäischen Küstenhöhle finden, die direkt aus Assassin's Creed Odyssey stammt. Sie haben die Möglichkeit, ihren Avatar aus sechs verschiedenen Optionen auszuwählen und ihn individuell anzupassen. Das erste VR-Escape Room-Spiel Escape the Lost Pyramid, welches in der Welt von Assassin's Creed Origins spielt, ist ebenfalls noch erhältlich.

Assassin’s Creed Rebellion – Osmanische Bruderschaft: Exklusive Missionen

Im Handyspiel Assassin's Creed Rebellion werden fünf neue Missionen verfügbar sein, um Ishak Pasha und Aleksei Zima freizuschalten und zu verstärken. Isahk Pasha kommt nach Spanien und leitet ein Team von osmanischen Attentätern, um ein seltenes Artefakt zu beschlagnahmen und ein geheimes Handelsabkommen zwischen der Inquisition und dem Byzantinischen Ritus zu verhindern. Das Event wird vom 17. bis 21. April in Assassin's Creed Rebellion verfügbar sein, welches im App Store und Google Play erhältlich ist.