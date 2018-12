0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ubisoft hat die ersten Termine für die weltweite Tour der Assassin’s Creed Symphony angekündigt. Die Premiere findet am 11. Juni 2019 in Hollywoods beliebtem Dolby Theater in Los Angeles statt. Es hat mit der gleichzeitig stattfindenden Electronic Entertainment Expo (E3) den passenden Rahmen.

Assassin’s Creed Symphony – Ein gewaltiges Symphonie-Erlebnis

Fans bekommen durch die Assassin’s Creed Symphony das ultimative Erlebnis. Die Assassin’s Creed Symphony verbindet den einmaligen Klang eines Symphonieorchesters inklusive Chor mit einem immersiven 3D-Konzert. Die zweistündige Show präsentiert die Musik, Charaktere und Geschichten, die Assassin’s Creed zugrunde liegen. Sie lässt Fans die denkwürdigsten Momente durch die Musik noch einmal erleben. Zu den aufgeführten Stücken zählen Werke vieler talentierter Komponisten wie Jesper Kyd, Lorne Balfe, Brian Tyler, Austin Wintory, Sarah Schachner, Winifred Philipps, Elitsa Alexandrova, Chris Tilton, Ryan Amon und The Flight.

„Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit MGP Live, um den Assassin’s Creed-Fans eine brandneue Erfahrung zu bieten und die Serie zu feiern, die sie bereits seit einer Dekade so gerne spielen“, sagt Hinde Daoui, Live Entertainment Producer, Ubisoft. „Es ist immer eine Freude, mit anderen führenden Unternehmen der Unterhaltungsindustrie wie MGP Live zusammenzuarbeiten, die viele Erfolgsgeschichten bei der Einführung symphonischer Musik für ein neues Publikum vorweisen können und gleichzeitig die Eindrücke und Sounds international bekannter Unterhaltungsmarken zum Leben erwecken.“

„Es ist uns eine Freude, mit Ubisoft an diesem innovativen Multimedia-Projekt zusammenzuarbeiten. Wir nähern uns der Produktion mit Leidenschaft und höchster Verpflichtung“, sagt Massimo Gallotta, CEO von MGP Live. „Unser Ziel ist es, Konzerte für alle Generationen zu schaffen und die Kraft der Musik, die jede Sprache spricht, zu den Herzen der Spieler sprechen zu lassen. Wir waren sofort der Meinung, dass Assassin’s Creed das Potenzial für ein einzigartiges symphonisches Erlebnis bietet, da es durch die vielfältigen kulturellen Einflüsse in seinem Soundtrack geprägt ist. Wir freuen uns, dass dieses Konzert die symphonische Musik für eine neue Generation von Fans öffnet.“

Assassin’s Creed Symphony – Weltweite Tour-Termine

Nach der Weltpremiere in Los Angeles wird die Tournee im Palais des Congrès in Paris (29. Juni), in der Davies Symphony Hall in San Francisco (3. August), am Place des Arts in Montréal (27. September), am Eventim Apollo in London (5. Oktober) und am Teatro Arcimboldi in Mailand (6. Oktober) fortgesetzt.

Vorverkaufskarten sind ab dem 7. Dezember für Ubisoft Club-Mitglieder erhältlich und werden ab dem 10. Dezember um 10 Uhr (Ortszeit) an die Öffentlichkeit verkauft.