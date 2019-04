Assassin’s Creed Symphony – Konzert in in Düsseldorf und Zürich

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Die Assassin’s Creed Symphony verspricht die größten Momente der beliebten Videospiel-Saga als Multimedia-Konzert zum Leben zu erwecken. Die weltweite Tour gastiert am 4. Oktober in Düsseldorf sowie am 30. November in Zürich. Die Premiere findet aber schon am 11. Juni in Los Angeles parallel zur E3 statt.

„Zum aller ersten Mal können sowohl leidenschaftliche Assassin's Creed-Fans als auch Symphonie-Besucher aus der Schweiz die reiche Musikgeschichte der beliebten Saga in einer Live-Musik-Umgebung erleben. Dieses spannende Multimedia-Konzert kombiniert ein 80-köpfiges Orchester mit Chor, modernster Technologie, Spezialeffekten und großartigem Filmmaterial auf der großen Leinwand. Wir sind sicher, dass diese Show die Besucher auf ihr Sitze fesseln wird“, kommentiert Massimo Gallotta, CEO von MGP Live, den kürzlich hinzugefügten Tour-Stopp in Zürich.