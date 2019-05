0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ubisoft hat die vollständige Tracklist der Assassin's Creed Symphony veräffentlicht. Außerdem haben sie eine erste Vorschau auf die Show präsentiert, die auf der Tour durch Nord Amerika und Europa geboten wird. Musikbegeisterte Fans aus Deutschland können das Orchester am 4. Oktober in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf erleben. Tickets könnt ihr auf dieser Seite kaufen.

Assassin's Creed Symphony – Vollständige Tracklist und erste Vorschaubilder

Zum ersten Mal überhaupt wird im Zuge eines Multimedia-Konzerts, welches Spitzentechnologie, Spezialeffekte und In-Game-Material kombiniert, ein Jahrzehnt von Assassin's Creed beleuchtet. Ein 80-köpfiges Orchester und Chor wird mehr als 60 ikonische Tracks von Komponisten wie Jesper Kyd, Lorne Balfe, Brian Tyler, Austin Wintory, Sarah Schachner, Winifred Phillips, Elitsa Alexandrova, Chris Tilton, Ryan Amon und The Flight präsentieren.

Vom allerersten Assassin's Creed-Spiel über den dritten Kreuzzug in Jerusalem bis hin zur kriegszerrütteten griechischen Welt, die von Göttern und Menschen geformt wurde, werden die Zuschauer die Welt und die Geschichte während einer zweistündigen Show bereisen.