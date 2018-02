Koei Tecmo Europe und Gust Studio haben einen neuen Gameplay-Trailer sowie das Ambitious Journal für den kommenden Teil der Atelier Serie Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings veröffentlicht. Am 30. März 2018 erscheint das Spiel für die Nintendo Switch, Playstation 4 und den PC.

Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings- Auf in ein neues Abenteuer

Im neuen Trailer bekommt ihr einen Vorgeschmack darauf, was euch in Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings erwarten wird.

“Um den Geschwistern zu helfen das beste Atelier des Landes aufzubauen, hat Suelle das Ambitious Journal mit allen wichtigen Informationen erstellt. Das Journal enthält Aufgaben zu allen Key-Features der Atelier Serie: Alchemie, Crafting , Kampf und die Beziehungen der Charaktere. Wenn die Missionen erfolgreich beendet sind, steigt das Atelier im Rang und kann so neue Gemälde freischalten. Außerdem kann auf diese Weise der große Alchemie Test erreicht werden.”

Im Verlauf ihres Abenteuers in Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings bekommen die Zwillinge einen Zugang zu Ressourcen, womit sie neue Items herstellen können. Dabei könnt ihr die neu hinzgefügten Agenten verwenden, die den hergestellten Gegenständen Effekte hinzufügen. Je nach eingesetztem Agenten ändert sich das Herstellungspanel.

“Change Agents färben einzelne Titel in der Farbe des jeweiligen Agenten ein. Colour Adjacent Agents verändern hingegen nicht nur den ausgewählten Titel sondern auch die nächstliegenden Gegenstände. Zusätzlich verändern Connect Agents alle Titel die horizontal miteinander verbunden sind. Colour Agents verändern alle Titel einer Farbe in die Farbe des jeweiligen Agenten. Durch den richtigen Einsatz von Agenten kann so zum Beispiel der Explosionsradius der Bomben erweitert werden.”