Nexon hat AxE: Alliance vs Empire veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein revolutionäres neues MMORPG. Es wurde von Grund auf für mobile Plattformen entwickelt. Spieler auf der ganzen Welt können nun auch unterwegs ein vollwertiges MMORPG-Erlebnis erleben. Das Spiel bietet eine umfangreiche Story, eine sich massiv entwickelnde offene Welt zum Erkunden und herausfordernde kooperative Dungeons und Raids. Zudem können Spieler eine Vielzahl von kompetitiven PVP-Modi genießen. Nexon feiert den Launch ausgiebig. Deshalb steht allen Spielern für kurze Zeit ein spezielles AxE-Starterkit zur Verfügung. AxE ist im App Store und auf Google Play kostenfrei als Download verfügbar.

AxE: Alliance vs Empire – Neue Generation von mobilen MMORPGs

“Nexon RED hat die Leistungsfähigkeit moderner mobiler Geräte ausgenutzt, um in AxE ein MMO-Erlebnis in PC- und Konsolenqualität mit einer Vielzahl von Einzelspieler-, Koop- und Wettkampf-Gameplay-Modi mit unglaublicher Tiefe zu bieten”, so Tommy Lee, General Manager von NEXON M. “Wir freuen uns darauf, AxE heute einem globalen Publikum von MMO-Spielern vorzustellen und auf eine spannende Reise in diese einzigartige Fantasiewelt für die kommenden Jahre.”

AxE spielt in einem weitläufigen Fantasy-Universum. in dem zwei kriegerische Fraktionen, das Darkhaan Empire, das für Recht und Ordnung steht und die Galanos Alliance, die für Selbstverwaltung kämpft, aufeinander treffen, um das Schicksal der Welt zu kontrollieren. Zu Beginn der Reise treten die Spieler einer der beiden Fraktionen bei. Sobald eine Seite ausgewählt ist, können die Spieler aus einer der drei einzigartigen Charakterklassen jeder Fraktion wählen. Jeder Charakter kann auf jeden Spielstil durch ein Arsenal an unterschiedlichen Waffen, Rüstungen und Spezialfähigkeiten zugeschnitten werden. Im epischen Einzelspieler-Abenteuer von AxE erkunden die Spieler eine lebendige, offene Spielwelt. Hier treffen sie auf einzigartige Charaktere oder Feinde und können diverse Quests und Ziele abschließen, um mächtige Beute und Ausrüstung zu erhalten, die den eigenen Spielcharaktere weiter aufrüstet.

Die Kämpfe in AxE bieten den Spielern eine Vielzahl von Echtzeit-PvP-Modi, die von taktischen Vier-gegen-Vier-Spieler-Matches bis hin zu den großen 75 gegen 75 Fraktionskriegen reichen, die bald im Spiel freigeschaltet werden. Kooperative Schlachten und Raids geben den Spielern die Möglichkeit, sich zusammenzuschließen, um es mit mächtigen Feinden und Dungeonbossen aufzunehmen. In AxE werden die Rivalitäten zwischen den Spielern mit der Funktion Verfolgung und Rache auf neue Höhen gehoben, so dass sie in Echtzeit feindliche Spieler im Spiel verfolgen können. Spieler können untereinander ganz einfach über den integrierten Chat und das Team Management System kommunizieren, um sich so vor jedem Teamkampf auch strategisch abzustimmen.