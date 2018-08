Revolution Software und Ravenscourt haben die Veröffentlichung von Baphomets Fluch 5-Der Sündenfall auf der Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel erscheint mit neuem Interface und noch nie zuvor gezeigten Behind the Scenes Videos am 21. September 2018.

Baphomets Fluch 5-Der Sündenfall – Nintendo Switch-Version mit neuem Interface

Paris im Frühling, Schüsse aus einem Museum, ein Raub und ein Mord – der Anfang des neuen Baphomets Fluch-Abenteuers. Anwalt George Stobbart und Journalistin Nico Collard kommen einer Verschwörung auf der Spur, deren Mysterien älter sind als das geschriebene Wort. Können die beiden, nur bewaffnet mit Ihrem messerscharfen Verstand, das Böse besiegen und die Menschheit vor dem Untergang bewahren?

Das Spiel enthält die Behind the Scenes Videos welche speziell für die Nintendo Switch Version entwickelt sind. Diese werden durch den Fortschritt im Spiel freigeschaltet, geben Einblicke in den Entwicklungsprozess und zeigen noch nie gezeigte Interviews mit dem Revolution-Software-Team.

Außerdem besitzt die Version für Nintendo Switch ein neues User Interface, welches speziell für die Besonderheiten dieser Konsole entwickelt wurden. Diese erlaubt es den Spielern schnell zwischen Joy-Con- und Touch-Screen-Steuerung zu wechseln.

„Die Switch ist so wundervoll zugänglich und bietet dadurch die ideale transportable Spielerfahrung“, so Charles Cecil, CEO und Gründer von Revolution Software. „Wir waren entschlossen das Beste aus Nintendos innovativer Hardware herauszuholen. Dies bietet die ideale Möglichkeit Baphomets Fluch 5 – Der Sündenfall neu zu erleben.“

„Es war ein Vergnügen mit Revolution Software am Release von Baphomets Fluch 5 – Der Sündenfall in den letzten Jahren zusammen zu arbeiten. Die Version für die Nintendo Switch bildet dabei den Höhepunkt“, so Jörn Fahrbach, Senior Communications Manager bei Koch Media.