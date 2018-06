Im Rahmen der E3 hat Electronic Arts über neue Gameplay-Elemente von Battlefield 5 gesprochen. Dabei haben Sie sowohl den Multiplayer, als auch Elemente der Kampagne vorgestellt. Zudem kündigt Electronic Arts an, dass ihr in Battlefield 5 viel mehr Auswahlmöglichkeiten bekommen sollt. Beispielsweise könnt ihr eure eigenen Soldaten nach eurem Belieben anpassen. Nicht nur in der Waffenauswahl, sondern auch bei der Kleidung und weiteren Ausrüstungsmöglichkeiten. Weiterhin verspricht Electronic Arts ein authentisches Kriegserlebnis. Im Kampagnen-Modus werdet ihr mit einem weiblichen Charakter konfrontiert.

Battlefield 5 – Battle Royale-Modus offiziell angekündigt

Im Rahmen der E3 2018 Pressekonferenz hat Electronic Arts den Battle Royale-Modus offiziell angekündigt. Unter dem Namen „Royale“ könnt ihr euch auf ein actionreiches Spielerlebnis freuen. Außerdem kündigt Electronic Arts an, dass sich der Royale-Modus von den anderen Spielmodi deutlich unterscheiden wird. Aktuell hat Electronic Arts noch keine wirklich neuen Informationen präsentiert. Jedoch sollen im Verlauf des Jahres neue Informationen veröffentlicht werden. Außerdem kündigen sie an, dass es in Battlefield 5 vor allem auf Teamplay ankommt.

Im Mittelpunkt soll das Zerstören stehen und dadurch soll das Kriegserlebnis authentischer wirken. Aktuell ist auch noch nicht bekannt, wieviele Spieler im Royale-Modus gegeneinander antreten können.