Seit Freitag können Mitglieder von Origin Access Premier die Vollversion von Battlefield V auf PC spielen. Ein offizieller Launch-Trailer gewährt euch einen Einblick in das traditionelle Setting im Zweiten Weltkrieg und die Vielzahl an Modi sowie die Features des Spiels.

Battlefield V – Offizieller Launch-Trailer veröffentlicht

Origin Access gliedert sich in zwei unterschiedliche Modelle: Die Basic-Variante bietet neben 10 % Rabatt auf digitale Einkäufe einen Vorabzugang zu kommenden Spielen. Die Mitgliedschaft bei Origin Access Premier ermöglicht darüber hinaus statt einer 10-Stunden-Trial-Version sofortigen Zugang zur Vollversion und gewährt Zugriff auf eine erweiterte Spielesammlung mit mehr als 100 Titeln.

Battlefield V erscheint weltweit am 20. November für Xbox One, PlayStation 4 und Origin für PC. Wer die Battlefield V Deluxe Edition für eine beliebige Plattform vorbestellt, erhält einen Vorabzugang ab dem 15. November*. Mitglieder von Origin Access Premier auf PC können die Vollversion bereits am 9. November spielen. Mitglieder von Origin Access Basic auf PC und EA Access auf Xbox One sind ebenfalls ab dem 9. November bei der Play First Trial dabei.