Im Hinblick auf den näher rückenden Release von Battlefield V haben DICE und Electronic Arts den offiziellen Singleplayer-Trailer veröffentlicht, der nun vollständig lokalisiert die Kampagne des kommenden Shooter-Highlights zeigt. Darin gibt es einen Einblick in die in sich abgeschlossenen Kriegsgeschichten Nordlys, Unter keiner Flagge und Tirailleur.

Battlefield V – Trailer zeigt die Einzelspieler-Kampagne

Der neueste Ableger erscheint weltweit am 20. November für Xbox One, PlayStation 4 und Origin für PC. Wer die Battlefield V Deluxe Edition für eine beliebige Plattform vorbestellt, erhält einen Vorabzugang ab dem 15. November. Mitglieder von Origin Access Premier auf PC können die Vollversion bereits am 9. November spielen. Mitglieder von Origin Access Basic auf PC und EA Access auf Xbox One sind ebenfalls ab dem 9. November bei der Play First Trial dabei.

Über die Hintergründe des Einzelspieler-Modus sprechen Eric Holmes und Lars Gustavsson im Dev Diary. Weitere Informationen gibt es außerdem auf dem offiziellen Battlefield-Blog.