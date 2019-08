Bee Simulator – Mehrspieler-Modus angekündigt

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Im Rahmen der gamescom haben Bigben und Varsav Game Studios ein neues Gameplay-Video zu Bee Simulator veröffentlicht. Im Video stellen Bigben und Varsav Game Studios die verschiedenen Spielmodi vor. Diese bieten zahlreiche Möglichkeiten für Freunde und Familie: mit bis zu vier Spielern gemeinsam oder im Wettbewerb spielen.

In Bee Simulator entdecken die Spieler die Welt aus der Perspektive einer Biene. In einer vom New Yorker Central Park inspirierten Umgebung spielen sie eine Biene, die ihren Stock gemeinsam mit ihrem Volk in einem der Bäume des Parks bezogen hat. Doch ihr Leben wird auf den Kopf gestellt, als die Menschen eines Tages beschließen, eben jenen Baum zu fällen. Das Schicksal des gesamten Bienenvolks ruht von nun an auf den Schultern der Spieler.

Durch seine Mehrspieler-Modi und realitätsnahe, offene Spielumgebung ist Bee Simulator das perfekte Familienspiel. Das Entwicklungsstudio hat Imker in seine Arbeit einbezogen, wodurch das Spiel in seinem Ablauf viele nützliche Hinweise und Informationen zur Verfügung stellt. Von ihrer Form der Kommunikation über das Sammeln von Pollen bis hin zur Verteidigung des Volks gegen andere Insekten und Krankheiten lüften Spieler die Geheimnisse rund um das Leben der Bienen.