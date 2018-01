In der neuesten Pressemitteilung gibt Bandai Namco Entertainment Europe neue Details über einen Spielmodus von Black Clover: Quartet Knights bekannt.

Black Clover: Quartet Knights- Übernehmt die Kontrolle

Bandai Namco Entertainment Europe stellt dabei den Spielmodus Zone Control vor, in dem Teams aus vier Spielern um die Kontrolle über ein bestimmtes Gebiet kämpfen. Wenn sich die Spieler innerhalb des Rings befinden, laden sie eine Leiste auf. Je mehr Spieler sich in diesem Ring befinden, desto schneller füllt sich die Leiste. Währendessen laufen sie Gefahr von den gegnerischen Spielern in die Mangel genommen zu werden. Daher ist in diesem Spielmodus vor allem eine strategische und taktische Raffinesse gefragt!

Black Clover: Quartet Knights erscheint 2018 für die PlayStation 4 und den PC via Steam.