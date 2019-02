0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Black Desert, das Fantasy-Action-MMORPG in einer offenen Spielwelt, bietet Spielern eine letzte Open Beta auf Xbox One vom 14. bis 17. Februar an. Dies ist die letzte Chance für Xbox One-Gamer das Spiel gratis zu erleben, bevor es am 4. März 2019 erscheint. Die Black Desert Ultimate-, Deluxe- und Standard-Editionen können ab sofort im Microsoft Store vorbestellt werden und bieten Early Access-Zugriff sowie Spiel-Gegenstände.



Black Desert – Letzte Open Beta für das MMORPG

In der Final Open Beta erwarten die Spieler mehr Inhalte, optimierte Abläufe sowie weitere Fertigkeiten, wie der Handel und der zentrale Markt. Außerdem werden Belagerungs- und Node-Kriege getestet, durch welche die Spieler Gelegenheit haben, großangelegte Gefechte auf ihrer Xbox One zu erleben. Durch den Abschluss der Haupt-Questreihe bis zur 40er-Levelcap belohnt man die Spieler mit allen Gegenständen, die es in der Ultimate Edition gibt.

Black Desert bietet Next Generation-Grafiken und skillbasierte Echtzeit-Kämpfe mit einem noch nicht dagewesenen Detailgrad bei der Erschaffung der Charaktere. Mit 4K Ultra HDR-Unterstützung für Xbox One X fährt das MMORPG beeindruckende grafische Umgebungen auf – sowie ein umfassendes System zur Charakter-Erstellung, das es den Spielern ermöglicht, im Spiel ihr wahres Selbst zu steuern.

„Bis zur Veröffentlichung von Black Desert am 4. März sind es nur noch wenige Wochen und wir können es kaum erwarten, die Spieler die neuen Inhalte erleben zu lassen“, so Robin Jung, Chief Executive Officer bei Pearl Abyss. „Wir haben hart daran gearbeitet, das Feedback und die Kommentare der Xbox-Community einfließen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Welt von Black Desert zu einer lebendigen Erfahrung für die Spieler wird, in die sie voll und ganz eintauchen können.“

