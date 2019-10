Black Desert Online – Die Große Expedition startet weltweit am 23. Oktober

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Kakao Games und Pearl Abyss haben das Erscheinungsdatum von Die Große Expedition für Black Desert Online bekanntgegeben. Es handelt sich um eine umfassende Überarbeitung und Erweiterung der nautischen Inhalte des Spiels. Das Update geht am 23. Oktober weltweit nach den regulären Wartungsarbeiten live.

Mit der Erweiterung, inklusive neuer Systeme und Inhalte, möchte Pearl Abyss den maritimen Teil des Spiels genauso spannend gestalten wie den Teil für Landratten.

Die neu hinzugefügten Meeresströmungen und Windsysteme machen das Segeln zu einem interessanteren Erlebnis. Sie beeinflussen hauptsächlich die Geschwindigkeit und die Effizienz der Schiffe. Zusätzliche UI-Elemente informieren die Spieler über die momentanen Wetterbedingungen, sodass sie ihre Route entsprechend anpassen können. Je weiter sich die Spieler auf die Weiten des Ozeans hinauswagen, desto stärker ist der Einfluss, den Wind und Wetter auf ihre Segelgeschwindigkeit haben.

Eine Reihe an Schiffen und Matrosen gesellen sich ebenfalls hinzu. Die Spieler können ihre “Epheria” -Segelboote und -Fregatten zu einer neuen Schiffsklasse upgraden. Hierzu müssen sie Materialien verwenden, die sie während der Großen Expedition erbeuten. Der neue Schiffstyp “Karacke” wird nun das Kronjuwel einer jeden Flotte darstellen. Ein neues Matrosen-System erlaubt es den Spielern, Seemänner mit verschiedenen Fähigkeiten anzuheuern, um die Effizienz ihrer Schiffe zu verbessern. Die Anzahl an Matrosen mit dem verfügbaren Frachtraum zu vereinbaren, wird die Spieler vor einige Herausforderungen stellen.

All diese Neuerungen helfen den Spielern bei der Nutzung des neuen Tauschsystems. Wie beim Seehandel früherer Zeiten können die Spieler Waren an einem Ort erwerben, um sie woanders mit ordentlichem Profit weiterzuverkaufen. Dies ist allerdings ein Wettlauf gegen die Zeit – alle vier Stunden ändern sich die Handelspreise, sodass es wichtig ist, die effizienteste Segelroute zu finden. Das Wettersystem und die neuen Schiffe spielen dabei natürlich eine große Rolle. Erfolgreiche Handelsgeschäfte werden mit “Sea Coins” belohnt, die gegen heißbegehrte Items wie das ausgesprochen nützliche “Heart of Khan” umgetauscht werden können.

Khan ist nicht nur der Namensgeber eines Items, er ist auch der neue Meeres-Boss, der in der Großen Expedition sein Debüt gibt. Spieler von Black Desert Online haben möglicherweise schon den Leviathan Vell bekämpft, aber nun treibt ein weiterer Alpha-Prädator sein Unwesen im Ozean. Um diesen Behemoth zu jagen, müssen die Spieler Kanonen einsetzen und mit anderen zusammenarbeiten.