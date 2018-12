0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Black Desert Online feiert heute die Ankunft des Schützen, der lang erwarteten 17. Klasse des Open World-MMORPGs. Nachdem die Spieler letzte Woche schon ihre neuen Charaktere erstellen konnten, ist es jetzt an der Zeit, den Schützen und seine Fernkampfkräfte zu entfesseln. Um ihn angemessen in Black Desert Online willkommen zu heißen, starten Pearl Abyss und Kakao Games heute eine Reihe von Aktivitäten mit Belohnungen für teilnehmende Spieler.

Black Desert Online – Die Schützenklasse ist ab heute spielbar

Schützen-Siegel-Event:

Abenteurer können Schützen-Siegel sammeln, indem sie Feinde töten, Rohstoffe erbeuten oder fischen. Die Siegel können bei bestimmten NPCs gegen wertvolle Items eingetauscht werden, darunter Schwarzstein (Rüstung), Schwarzstein (Waffe), Harter Schwarzkristallsplitter und Scharfer Schwarzkristallsplitter.

Im Zuge des Events spendet Alienware jeweils einem glücklichen Spieler in Europa und in Nordamerika brandneue Hardware. Wer die meisten Siegel sammelt, erhält einen Alienware 15 Gaming Laptop mit den folgenden Spezifikationen: 8. Generation Intel Core i7-8750H, 16 GB, DDR4, 2400Mhz; bis zu 32GB, NVIDIA GeForce GTX 1060 mit 6GB GDDR5. Der Wettstreit startet heute nach den Wartungsarbeiten und endet am 9. Januar vor der Wartung.

Archer 1+1 Dual EXP Share Event mit Level Up-Belohnungen

In einem festgelegten Zeitraum ist es möglich, den EXP-Gewinn des Schützen mit dem eines anderen Charakters unter Level 60 zu koppeln. Der gekoppelte Charakter enthält ebenso viele Punkte wie der Schütze. Dies erlaubt es den Spielern, zwei Charaktere gleichzeitig aufzuleveln. Außerdem gibt es zusätzliche Belohnungen, wie Valks Schrei, Geschenkkiste der Familie Lauren x2, Goldbarren und vieles mehr.

Dreitägiger Schützen-Stream:

Content Creators wie Macilus, AionJanis, Vert, DJules, GoodvibesGuy und Morolan streamen ab heute Inhalte zum Schützen und tauchen tief in die Hintergrundgeschichte, die Fähigkeiten und das PvP-Potential des Charakters ein. Informationen zum Stream sind auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Black Desert Online zu finden.

Über die Schützen-Klasse:

Der Schütze nutzt seine Fernkampfwaffe für elegante Attacken und Skill-Combos. Zusätzlich verfügt er über eine Vielzahl an magischen Fähigkeiten, die seine Gegner im Kampf aus der Balance bringen. Mit einem Wirbelsturm aus Bolzen stiftet er Chaos in den Reihen seiner Feinde.

Selbst inmitten der Schlacht verliert er nie den Kopf. Auch wenn er von einer Horde von Feinden umzingelt ist, kann er ohne große Anstrengungen entkommen. Weitere Informationen zur Hintergrundgeschichte des Schützen, sowie seinen spezifischen Fähigkeiten, finden sich auf der dazugehörigen Special Event Page.