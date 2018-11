0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Pearl Abyss und Kakao Games haben die vor kurzem angekündigte Drieghan-Erweiterung für Black Desert Online veröffentlicht. Abgesehen von brandneuem Story-Content, bietet die reichhaltige Erweiterung über 300 herausfordernde Quests, neue Knotenpunkte, die es zu erobern gilt, sowie einen bedrohlichen Drachen-Boss namens Garmoth.

Black Desert Online – Kostenlose Drieghan-Erweiterung erschienen

Die riesige Berggegend Drieghan ist auch bekannt als Land der Drachen und ist Herkunftsland der Zwerge in Black Desert Online. Abenteurer können die verschiedenartigen alpinen Regionen von Drieghan ebenso bereisen wie die Hauptstadt Duvencrune. Zu dene neuen Gebieten zählen unter anderem die Sherekhans Grab, die Blutwolfsiedlung, sowie die Tshira-Ruinen.

Spieler können jetzt zum allerersten Mal einen Purpurdrachen als Haustier erhalten, indem sie Garmoth besiegen und sich sein Horn schnappen. Das Horn kann bei Gerson, der in Duvencrune neben dem Handelsmeister zu finden ist, gegen ein Drachenbaby eingetauscht werden. Waffensammler dürfen sich außerdem auf den brandneuen Drachentöter freuen, der nun gecraftet werden kann.

Drieghan erscheint heute als kostenloses Update. Die Basisversion des Spiels ist zur Feier dieses Ereignisses auf Steam, Humble Bundle, sowie auf folgender Seite bis zum 19. November um 17:00 Uhr um 50% reduziert erhältlich. Angehende Abenteurer, die sich noch unsicher sind, können auch am kostenfreien 7-Tage-Trial teilnehmen.

Außerdem geht das Celebrating Millions-Event in die dritte Runde und hält neue Herausforderungen bereit. Wer hundert Minuten am Stück durchspielt, erhält eine Gesegnete Schriftrolle, die einen zeitlich begrenzten Combat EXP-Boost von 200% und einen Skill EXP-Boost von 30% verleiht. Zu Thanksgiving können sich die Spieler zudem an Truthahn satt essen: Der Spezialboss König Targargo schaut auch wieder in Black Desert Online vorbei.

Der vierte Teil des Events wird nächste Woche besonders für Spieler interessant, die schnell aufleveln wollen, da es einen Boost von 1000% auf Combat EXP geben wird.