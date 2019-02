1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Pearl Abyss und Kakao Games haben eine Reihe von Events zur Feier des dritten Jubiläums von Black Desert Online (außerhalb Asiens) angekündigt. Zusätzlich verlässt die Shadow Arena, der Battle Royale-Modus des MMOs, den Early Access. Zudem erhält der Battle-Royale-Modus neuen Content, neue Modi und spannende Belohnungen.

Black Desert Online – Neuer Content und Belohnungen

Der brandneue Battle Royale-Modus unterscheidet sich stark von den etablierten Vertretern des Genres wie PUBG oder Fortnite. In der Shadow Arena müssen sich die Spieler in Echtzeit mit Schwertkampfkünsten und Magie gegen 49 Gegner durchsetzen. Jede verfügbare Klasse besitzt einzigartige Fähigkeiten und Waffen. Dies sorgt dafür, dass sich jedes neue Match frisch und spannend anfühlt. Für noch mehr Auswahl haben die Entwickler drei neue Klassen hinzugefügt. Ab sofort sind 14 Klassen spielbar. Martial Arts-Spezialisten unter euch freuen sich sicherlich über das Erscheinen von Striker. Schwertkampf-Fans können ab sofort die eleganten Ninja- und Maehwa-Klassen spielen.

Um den dritten Geburtstag von Black Desert Online zu feiern, ist die Shadow Arena vom 27. Februar bis zum 13. März über blackdesertonline.com (jedoch nicht über Steam) für jedermann kostenlos zugänglich. Diejenigen, denen es gelingt, während des Events fünf andere Spieler zu besiegen, erhalten eine Version des Spieles im Wert von 9,99€. Neue Spieler können sich hier einen kostenlosen Account einrichten. Abenteurer, die bereits über einen Probe-Account (egal ob bereits abgelaufen oder nicht) verfügen, haben die Möglichkeit, über diesen Account bis zum 13. März an dem Event teilzunehmen. Besonders talentierte Spieler können außerdem eine große Menge Kakao Cash gewinnen, wenn sie es bis zum 27. März in die Top Drei schaffen.

Black Desert Online – Neuer Bosse suchen mutige Spieler

Außerdem hat neben den drei neuen Klassen die Shadow Arena neue Bosse (Rotnase, Feigling Bheg und Muskan) hinzugewonnen. Besonders mutige Spieler können sich in die Kriegramhöhle wagen, in der starke Monster lauern. Wer sie besiegt, erhält schon früh in der Runde starke Waffen und Buffs, riskiert aber auch, auf andere Spieler zu treffen, die dieselbe Idee hatten.

Anfänger können sich darüber hinaus über die Einführung von Übungsmatches freuen, in denen sie ihre Taktik und ihren Kampfstil auf die Probe stellen können, bevor es in der hart umkämpften Shadow Arena ans Eingemachte geht. Außerdem gibt es ab sofort Bonusmissionen, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% während eines Matches verfügbar sind und bei deren Abschluss tolle Belohnungen winken. Bis zum 6. März gibt es zudem zusätzliche Preise. Damit möchten die Entwickler den neuen Content der Shadow Arena entsprechend würdigen.

Der dritte Geburtstag von Black Desert Online wird mit einer Reihe von Events gefeiert. Sowohl neue als auch zurückkehrende Spieler können sich eine + 15 Cliff Waffe sichern, indem sie ein spezielles Event-Quest abschließen. Auf der Seite zum Event können die Spieler zudem Überraschungskarten zum dritten Geburtstag sammeln, für die sie zufällig in-Game-Items und Coupons erhalten können, so zum Beispiel Waffenboxen von Weltbossen. Wer alle Karten öffnet, einen passenden Titel. Über eine neue Anwesenheitsbelohnung bekommen alle Spieler ihr eigenes schickes Tier 8 Pferd.

Weitere Informationen zu den Events, den Anwesenheitsbelohnungen, sowie eine Anleitung, wie man an ein kostenloses Haustier kommt, gibt es auf der Seite zum Event.