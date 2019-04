0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Pearl Abyss hat heute ein neues Brettspiel basierend auf Black Desert Online angekündigt. Black Desert: Das Brettspiel ist ein strategisch anspruchsvolles Rollenspiel. Hier können Spieler eine weitläufige Welt voller Monster, Schätze und herausfordernden Bossen erkunden.

Black Desert Online – Neues Brettspiel angekündigt

Um das Brettspiel anzukündigen, hat Pearl Abyss eine spezielle Retro-Version von Black Desert entwickelt. Jeder, der sich für das 7-Tage-Trial registriert oder bereits einen Black Desert-Account besitzt, kann Black Desert Classic kostenlos herunterladen. Steam- und Xbox One-Spieler erhalten das Spiel automatisch per Email. Die 8-bit-Handheld-Version funktioniert mit den meisten Emulatoren und auf den gängigen Handheld-Konsolen durch das Herunterladen des Files auf eine Flashcard. Wer die Retro-Herausforderung besteht, erhält als Belohnung einen Code. Beachtet, dass der Code erst nach Abschluss von Black Desert Classic auf dem Bildschirm eingeblendet wird. Die ersten 100 Spieler, die den Code über ihren Black Desert-Account einlösen, erhalten das Brettspiel gratis. Außerdem erhalten jene Spieler eine limitierte Dunkelgeist-Spielfigur.

Das Brettspiel verfügt über hochwertige Miniaturen, die detailgetreu aus dem reichhaltigen Black Desert-Universum übernommen wurden und den Geist von Black Desert Online einfängt. Das Spielbrett gibt die Welt von Black Desert detailliert und originalgetreu wieder. Es besteht aus vier ausklappbaren Brettern aus besonders dickem und stabilem Karton, die nebeneinandergelegt eine Karte mit den Maßen 113x168cm ergeben.

Das Spiel ist auf drei bis fünf Spieler ausgelegt, von denen jeder, abhängig vom Würfelglück, in einer anderen Region der Spielwelt (Balanos, Mediah, Calpheon, Valencia oder Serendia) startet. Nachdem sie eine der 17 verschiedenen Klassen gewählt haben, müssen sich die Helden grauenvollen Monstern wie den Graskäfern in Balanos oder den Welsmenschen in Calpheon, stellen.

Black Desert Online – Quests und Herausforderungen

Die Spieler müssen sowohl gegeneinander kämpfen als auch zusammenarbeiten, um bestimmte Quests und Herausforderungen zu bestehen, die ihre stetige Aufmerksamkeit erfordern. Sieg und Niederlage, Freundschaft und Täuschung sind alle nur einen Wurf entfernt, während sich die Spieler zum Schrein der Korruption durchkämpfen, an dem der Endboss Kzarka, auf sie lauert.

Das Basis-Spiel enthält:

3 Boss-Modelle

9 Mini-Boss-Modelle

17 Karten mit Charakter-Klassen

7 doppelseitige Spielkarten

2 doppelseitige Mini-Boss-/Boss-Karten

4 Spieler-Charakter-Bretter

3 Boss-Lebensanzeigen

60 Item-Karten

40 Schatz-Karten

26 Boss-KI-Karten

36 Begegenungs-/Eventkarten

15 farbige Würfel

Wie auch für das MMORPG, plant Pearl Abyss einen wöchentlichen Update-Plan und größeren neuen Content wie Erweiterungen, Bossen, Spielmodi und Klassen. Die Wartungen finden zeitgleich mit der Online-Version statt.