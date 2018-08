Während einer zweistündigen Keynote in Seoul haben die Entwickler von Pearl Abyss letzte Woche die Details von Black Desert Online: Remastered genauer vorgestellt. Das neue Update zu Black Desert Online verspricht eine weitreichende Überarbeitung vieler Aspekte des preisgekrönten MMORPGs.

Black Desert Online: Remastered – Entwicker kündigen umfangreiches Update an

Das südkoreanische Online-Rollenspiel wird eine Überarbeitung seiner Grafik- und Tonqualität auf den neuesten, technischen Standard erfahren. Dadurch sollen Spieler noch tiefer in die Welt von Black Desert Online eintauchen. Zu den Verbesserungen gehören physikbasiertes Rendering, atmosphärischer Lichtstreuung und der Einführung von volumetrischen Wolken.

Zusätzlich wird Black Desert Online in Zukunft HDR Output und verbessertes Post Processing dank YEBIS Middleware unterstützen. Zudem beinhalten andere Optimierungen realistischere Schattenwürfe, verbessertes Rendering des Ozeans und realistische Stoffsimulation. Peal Abyss hat für die Zukunft zudem noch weitere Verbesserungen versprochen. Dazu zählt zum Beispiel ein besseres Shadow Rendering, realistischere Lichteffekte und Antialiasing. Außerdem kommt ein verbesserte Frameoptimierung hinzu. Dadurch soll die grafische Überarbeitung keine Auswirkungen auf die empfohlenen Systemvoraussetzungen haben.

Während der Keynote hat Audio Director Hui Man Ryu mehrere Verbesserungen am Soundtrack des Spiels dargelegt. Es sind Neue Folley-Effekte zu erwarten, um die Spielwelt auch für die Ohren lebendiger zu machen. Die Entwickler wollen Black Desert Online so näher an die ursprüngliche Vision bringen. Außerdem hat man die alte Midi-Soundtrack des Spiels mit einer kompletten orchestralen Interpretation der Musik des Spiels ersetzt, inklusive neuer Kompositionen und Arrangements. In der Gesamtheit hat man über 100 Musikstücke mit einer Länge von über 300 Minuten überarbeitet, die die Untermalung für Balenos, Serendia und Calephon bieten. Drei renommierte, europäische Vollorchester und ein Chor sind an den neuen Aufnahmen beteiligt.

Black Desert Remastered ist ab sofort auf dem globalen Testserver spielbar. Zudem soll es auf allen regulären Servern am 22.08.2018 während der üblichen Serverwartung live gehen.