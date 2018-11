0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Neues Content für Black Desert Online? Pearl Abyss und Kakao Games haben das Community-Event „Black Desert Festa” angekündigt. Es findet im SETEC Convention Center in Seoul, Südkorea am 1. Dezember statt. Außerdem möchte man während einer Keynote spannenden, neuen Content enthüllen, der sich derzeit in Entwicklung befindet.

Black Desert Online – Stream gewährt Blick auf neuen Content

Auch westliche User können am Spaß teilhaben. Der Stream in dem man neuen Content enthüllen möchte ist auch mit englischen Untertiteln verfügbar. Black Desert Online Content Creators können den Stream hosten und mit ihren Zuschauern teilen. Eine der Ankündigungen betrifft die lagerwartete 17. Klasse – den Schützen.

Für kurze Zeit können Spieler im letzten Teil des Celebrating Millions-Events, welches zur Feier von 10 Millionen registrierten Usern abgehalten wird, von einem Boost von 1000% auf Combat EXP profitieren. Um das Abenteuer noch ansprechender zu gestalten, können während des Events auch Goldene Glocken, Kampfbücher, Vorteilspakete und andere Items genutzt werden, die die EXP steigern.

Der Streaming-Zeitplan zur Black Desert Festa, teilnehmende Streamer und weitere Informationen finden sich auf dem offiziellen Twitch Channel von Black Desert Online.