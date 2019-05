Black Desert Online – Unterwasserruinen-Erweiterung verfügbar

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Kakao Games und Pearl Abyss haben am 22. Mai die im letzten Monat in der Content-Roadmap angekündigte Unterwasserruinen-Erweiterung in Black Desert Online veröffentlicht. Nur die erfahrensten Abenteurer haben die Möglichkeit, die neuen, aquatischen Regionen zu bereisen und sich Gegnern zu stellen, die zu den anspruchsvollsten im ganzen Spiel gehören.

Black Desert Online – Erweiterung mit zwei aquatischen Abenteuer-Locations

Um die beiden Regionen betreten zu können, müssen sich die Spieler per Boot aufs Wasser wagen und in den Ozean. Dort warten die Protty-Höhle und die Unterwasserruine Sycraia auf sie, sowie der brandneue Field Boss Sycrid. Sobald sie die neuen Gebiete erreicht haben, sind die Spieler nicht gezwungen, während der Kämpfe und der Erkundung zu schwimmen

Die Protty-Höhle führt fähige Spieler in dunkle Tiefen, die nur von Pflanzen und Kreaturen mit Biolumineszenz erleuchtet werden und in denen sie sich einer mysteriösen neuen Rasse amphibischer Wesen stellen müssen. Bei der Unterwasserruine Sycraia handelt es sich dagegen um lang verlassene Ruinen, deren Schätze von antiken Konstrukten streng bewacht werden. Zugang zu den Ruinen gewährt ein spezielles Artefakt, dass in den Unterwasserruinen geborgen werden kann.

Neben neuen Feinden und mächtigen Items gibt es in den Unterwasserruinen auch einen neuen beschwörbaren Boss namens Sycrid. Um ihn zu besiegen, müssen sich die Spieler zu kleinen Gruppen zusammenschließen. Als Belohnung haben sie die Chance, Tungrad, den mächtigsten Ring im Spiel, zu erhalten.

Nach den Wartungsarbeiten diese Woche wird dem Spiel außerdem das Feature “Marnis großer Stein” hinzugefügt, das die Spieler mit seltenen Items belohnt, wenn sie Monster töten, die dem Typ des Steins entsprechen, den sie in ihrem Besitz haben.

Die „Rückkehr der goldenen Hände“ verspricht zudem tolle Belohnungen für alle, die das Event in Angriff nehmen. Weitere Informationen dazu gibt es auf der dazugehörigen Seite. Die Belohnungen für regelmäßiges Einloggen wurden außerdem komplett überarbeitet und beinhalten nun ein neues goldenes Theme. Die Spieler können über 200 Millionen Silberstücke erhalten, wenn sie sich jeden Tag einloggen und goldene Items sammeln.