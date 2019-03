0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Black Desert ist ab sofort für Xbox One im Microsoft Store erhältlich. Das neue Fantasy-Action-MMORPG mit einer offenen Spielwelt hat drei Start-Editionen: Standard (29,99€), Deluxe (49,99€) und Ultimate (99,99€), die zusätzliche Spielgegenstände beinhalten.

Black Desert – Start-Editionen des Fantasy-Action-MMORPG

Das neue Basisspiel bietet permanenten Zugriff auf die Grundversion sowie kommende inhaltliche Updates. Die neuen Start-Editionen bringen den Spielern andere Gegenstände als die Vorbesteller-Editionen. Hierbei bietet die Ultimate Edition die günstigsten Optionen für kosmetische Gegenstände, Währung und andere Spielgegenstände.

Das Fantasy-Action-MMORPG ist ab sofort in Nordamerika und Europa erhältlich. Spieler erleben Next Generation-Grafiken und beeindruckende Kämpfe. Weiterhin können sich Spieler auf realistische Lebens-Fertigkeiten, sowie nie dagewesene Details bei der Charakter-Erstellung freuen. Der von Grund auf für die Xbox One-Plattform entwickelte Titel bietet 4K-Ultra-HDR-Unterstützung auf Xbox One X. Ebenso kommt eine optimierte Benutzerschnittstelle für flüssiges und verzögerungsfreies Konsolen-Gameplay zum Einsatz.

Die vollständige Fassung des Spiels startet mit einer Levelcap von 55 und weitreichenden Lebens-Fertigkeiten. Zudem wird es eine ganze Reihe von Community-Events geben. Spieler, die an einer der Betaphasen teilgenommen haben, erhalten als Belohnung einen exklusiven Titel im Spiel. Diejenigen, die in der letzten offenen Beta Stufe 30 erreicht haben, erhalten zudem einen Calpheon Chubby Dog-Begleiter.

„Die Entwicklung von Black Desert auf Xbox One bis zur Veröffentlichung war für uns ein langer Weg. Auf diesem Weg hat uns die Xbox-Community fortwährend unterstützt, wofür wir dankbar sind“, so Robin Jung, Chief Executive Officer bei Pearl Abyss. „Durch ihr Feedback und das anhaltende Interesse an Black Desert über zwei komplette Jahre und mehrere Betas hinweg können wir das Spiel in seiner heutigen Form veröffentlichen – und uns darauf vorbereiten, in absehbarer Zukunft weitere Inhalte hinzuzufügen.“

Pearl Abyss kündigte außerdem das Black Desert-Partnerprogramm an, eine neue Partnerschaftsmöglichkeit, die Content Creatorn die Möglichkeit bietet, Unterstützung durch das Black Desert-Team zu erhalten. Das Programm erlaubt, spannende Inhalte für die Black Desert-Community zu erstellen, mit dem Ziel, langristige Partnerschaften aufzubauen.