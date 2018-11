Blazing Chrome – Releasetermin und Gameplay-Sequenz veröffentlicht

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

The Arcade Crew und Entwickler Joymasher haben gemeinsam Blazing Chrome für Anfang 2019 angekündigt. Dabei handelt es sich um eine retro-inspirierte Koop-Schlacht, bei der man die Erde vor der Herrschaft der gnadenlosen KI retten muss. Das Spiel erscheint auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC.

Blazing Chrome – Gameplay-Sequenz veröffentlicht

Zusammen mit der Ankündigung gewährt der neue Gameplay-Clip einen Blick auf die zerstörten Umgebungen, die Action-Fans erwarten, die für eine freundlichere, weniger mechanisch dominierte Zukunft kämpfen wollen. Die Spieler brauchen dabei ein stetiges Ziel, wenn sie durch ein Kriegsgebiet pflügen, indem sie kräftige Power-Ups, mächtige Exosuits und ein Arsenal an futuristischen Waffen nutzen, um auf diesem Schlachtfeld am Leben zu bleiben.

Modefans können sich zudem einen Vorsprung bei der Rettung der Menschheit verschaffen, indem sie ein spezielles T-Shirt zum Thema Blazing Chrome im kommenden Travis Strikes Again: No More Heroes auf Nintendo Switch überziehen. Eine Vorschau auf das Design des Shirts ist hier zu bewundern.