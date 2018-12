0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Im neuesten Entwicklertagebuch des Publishers The Arcade Crew zu JoyMashers kommenden Arcade-Shooter Blazing Chrome (PC, Switch, PlayStation 4) zeigt das Video, dass der lange Weg der Entwicklung nicht nur mit Rosen gepflastert ist.

Blazing Chrome – So entsteht der Arcade-Shooter in Brasilien

JoyMasher steht kurz davor, sein drittes und bisher bestes Spiel auf den Markt zu bringen – Blazing Chrome, eine seitwärts scrollende Action-Hommage an Gaming-Klassiker wie Contra und Metal Slug. In dem heutigen neuesten Video des Publishers The Arcade Crew, das sich hinter den Kulissen abspielt, diskutiert Danilo Dias seine größten Hürden in der Spieleentwicklung: andere Menschen. Dias spricht auch über Kritik und Fragen, mit denen das Paar konfrontiert war – einschließlich Themen wie die Erstellung von Spielen aus der eigenen reichen Folklore ihres Landes – ein Druck, der für Entwickler außerhalb der Vereinigten Staaten einzigartig ist.

Der kommende Arcade-Shooter erscheint Anfang nächsten Jahres für PC, PS4 und Switch. Als visuell fesselnder Rückblick auf die goldenen Tage der seitlich scrollenden Shooter lädt Blazing Chrome die Spieler ein, eine Vielzahl von verschiedenen Etappen zu durchlaufen, die mit tödlicher und wild ballernden KI wie Mavra, einem einsamen menschlichen Widerstandskämpfer oder dem rebellischen Roboteraufständischen Doyle für Kurzweil sorgen.

Modefans können sich zudem einen Vorsprung bei der Rettung der Menschheit verschaffen, indem sie ein spezielles T-Shirt zum Thema Blazing Chrome im kommenden Travis Strikes Again: No More Heroes auf Nintendo Switch überziehen.