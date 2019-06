1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Paradox Interactive hat den ersten Gameplay-Trailer für das Rollenspiel Vampire: The Masquerade: Bloodlines 2 enthüllt. Das Spiel aus dem Hause Hardsuit Labs wird 2020 für PC sowie Konsolen erscheinen und erweckt die nordamerikanische Stadt Seattle im Stil der World of Darkness. Während der E3 PC Gaming Show wurde schon ein erster Blick auf die Vampirfähigkeiten, Story-Elemente und Gameplay-Funktionen geworfen, die Spieler in Bloodlines 2 erwarten werden.

Bloodlines 2 – Gameplay-Szenen frisch von der E3

Als Ergebnis eines Vampir-Aufstandes, beginnt die Existenz der Spieler als Schlüsselfigur in einem blutigen Krieg zwischen den herrschenden Vampir-Fraktionen Seattles. Um zu überleben müssen sie einen Clan wählen und sich in ein undurchsichtiges Netz aus Allianzen begeben. Egal an welchem Faden dieses Netzes sie ziehen, sicher ist, dass die anderen Fraktionen und die Stadt auf ihre Handlungen direkt reagieren werden! Übernatürliche Kräfte entfesselnd, müssen die Spieler bei der Jagd auf ihre Opfer dennoch immer darauf achten, die Maskerade nicht zu brechen – das absolute Gesetz der Geheimhaltung, das die Gesellschaft der Vampire vor den Augen der Menschheit verbirgt.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Features: