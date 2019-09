Brawlhalla – Registrierungen für das neueste Turnier möglich

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ubisoft hat bekannt gegen, dass die Spieler von Brawlhalla die Chance erhalten, sich in einem brandneuen Turnier zu beweisen: The Great Brawl. Die besten 16 Spieler, die sich durch die Qualifikationsphase kämpfen und somit die Tickets für das Finale verdienen, treffen am 1. November in Paris aufeinander und kämpfen um Ruhm, Ehre und einen Preispool von insgesamt 20.000 €. Der Gewinner wird zum Champion of the Great Brawl gekührt und gewinnt einen Platz für die Brawlhalla-Weltmeisterschaft auf der DreamHack Atlanta am 15. November inklusive Flug und Hotel.

Der Ablauf des Wettbewerbs ist wie folgt:

Online-Qualifikationen – Doppel-Eliminationsrunde: Es wird 2 Online-Qualifikationen geben, die am 6. und am 13. Oktober um 15 Uhr auf Windows PC, Es wird 2 Online-Qualifikationen geben, die am 6. und am 13. Oktober um 15 Uhr auf Windows PC, Xbox One und Nintendo Switch stattfinden werden. Die jeweils besten 6 Spieler werden zum The Great Brawl-Finale eingeladen. Spieler können sich ab sofort für die Online-Qualifikationen anmelden.

6. Oktober: Hier registrieren

13. Oktober: Hier registrieren

Offline-Qualifikationen auf der Paris Games Week: Am Morgen des 1. November findet am Stand von Ubisoft auf der Paris Games Week eine dritte Qualifikation statt. Die Anmeldungen werden vor Ort nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ bearbeitet. Die besten 4 Spieler aus dieser Qualifikation erreichen das Finale.