Headup Games kündigt die Veröffentlichung von Bridge Constructor Portal für alle gängigen Konsolen an. Nach der kürzlichen Veröffentlichung auf Nintendo Switch, Xbox One, sowie Ende letzten Jahres auf PC und mobilen Geräten, ist das einzigartige Puzzlespiel ab heute auch für die PlayStation 4 erhältlich. Zudem könnt ihr euch in den ersten zwei Wochen als Käufer im PlayStation Store auf den Grundpreis von 14,99 € einen Rabatt von 15% freuen. Mehr zu Bridge Constructor Portal erfahrt ihr hier.

Bridge Constructor Portal- Optimierter Baumodus

In der Konsolenverison gibt es Neuerungen in Bezug auf das Gameplay per Controller. So werdet ihr im Baumodus jetzt alle potenziellen Verbindungen eines Verknüpfungspunktes angezeigt bekommen. Diese könnt ihr alle durch einfaches Drücken von R3 gleichzeitig erstellen, anstatt dass ihr jede Verbindung einzeln bauen müsst. Dies beschleunigt das Konstruieren enorm. Dasselbe funktioniert natürlich auch bei Konstruktionen auf Nintendo Switch oder der Xbox One.