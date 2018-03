Headup Games gibt in einer Pressemitteilung die Veröffentlichung von Bridge Constructor Portal für alle Konsolen bekannt. Im letzten Jahr erschien Bridge Constructor Portal bereits für den PC und mobilen System. Ab sofort könnt ihr das einzigartige Puzzlespiel für die Nintendo Switch und Xbox One erwerben. Die Playstatin 4-Version erscheint am 7. März. Besitzer einer Xbox One können durch den Kauf des neuen Spiels in den ersten zwei Verkaufswochen das klassische Bridge Constructor-Spiel kostenlos dazu bekommen. Als Playstation 4 Besitzer geht ihr natürlich nicht leer aus. Headup Games kündigt für den Release nächste Woche im Playstation Store einen ordentlichen Rabatt an.

Bridge Constructor Portal- Das Leben als Bauingenieur

In Bridge Constructor Portal bekommt ihr als neuer Mitarbeiter im Testlabor bei Aperture Science die Aufgabe 60 Testkammern Brücken, Rampen, Rutschen und weitere Konstruktionen zu bauen und die Bendies in ihren Fahrzeugen sicher ins Ziel zu bringen.

Hierbei stehen euch zahlreicehe Portal-Gadgets, wie Portale, Beschleunigungsgel, Rückstoßgel, Katapultplattformen, Cubes und mehr zur Verfügung. Damit könnt ihr Geschütztürme, Säurepools und Laserbarrieren umgehen, Schalterrätsel lösen und so die Testkammern unbeschadet überstehen.

Um optimal ins Spiel zu finden, werdet ihr im Tutorial von Ellen McLain, der Originalstimme von GlaDOS herangeführt. Ihr lernt dabei Tricks und Kniffe kennen, die einen wahren Aperture Science Mitarbeiter ausmachen.

Weiterhin könnt ihr euch auf folgende Features freuen:

Die Verschmelzung zweier Welten: Das erste Bridge Constructor™ mit offizieller Portal™-Lizenz

Erschaffe komplexe Konstruktionen in den Labs von Aperture Science

Lass dich von GLaDOS durch ein kniffeliges Physikabenteuer begleiten

Nutze Portale, Katapultplattformen, Beschleunigungsgel, Rückstoßgel und vieles mehr, um die vertrackten Aufgaben zu meistern

Vermeide Gefahren wie Geschütztürme, Emanzipationsgrills, Laserfelder oder Säure