Im Zuge des heutigen Updates des PlayStation Store erscheint mit Bridge Constructor Stunts nun der dritte Teil der bekannten Konstruktionsserie auf der PlayStation 4.

Bridge Constructor Stunts- Stuntman und Ingenieur in einer Person

Dieses Mal geht es mehr um Kontrolle, denn ihr baut nicht nur eure eigenen Kurse mit Rampen, Loopings und explosiven Fässern, sondern seid auch derjenige der anschließend als Fahrer eine Spur der Zerstörung hinterlässt. Ihr seid zur selben Zeit der Stuntman und Ingenieur und verkörpert diese Person. In dieser Rolle baut ihr imposante Rampen und Loopings, um in den variantenreichen Stages ans Ziel zu gelangen. Doch alleiniges Konstruieren reicht dieses Mal nicht. Ihr selbst setzt euch ans Steuer der Fahrzeuge und müsst diese gekonnt ins Ziel manövrieren. Sammelt Sterne, absolviert waghalsige Sprünge, Saltos und spektakuläre Stunts und hinterlasst dabei eine Spur der Verwüstung durch den gesamten Level, um den Highscore zu knacken. All das schaffst ihr jedoch nur mit der perfekten Brücken- und Rampenkonstruktion.

Bridge Constructor Stunts- Alleiniges Konstruieren reicht nicht aus

Das perfekte Spiel für Let’s Plays! Damit keiner eurer Sprünge in Vergessenheit gerät, könnt ihr Replays von all euren Fahrten lokal speichern und sie dann später mit euren Freunden oder auf sozialen Kanälen teilen. Lass die Welt an euren ausgefallensten Sprüngen teilhaben.

Erneut stehen euch verschiedene Baumaterialien mit unterschiedlichen Eigenschaften zur Verfügung. Zahlreiche Verbesserungen ermöglichen euch nun noch komfortableres Bauen. Bereits gebaute Träger können direkt zu Straßen umgewandelt werden und umgekehrt. Außerdem können die einzelnen Elemente im Nachhinein zurechtgezogen werden, ohne dass alles neu gebaut werden muss. Zudem sind in einigen Levels zum Teil schwer erreichbare Schrauben versteckt. Findet und sammelt sie, vielleicht könnt ihr die Schrauben in Zukunft ja noch gut gebrauchen!

Weitere Features die euch erwarten sind: