Bus Simulator 18 – Kostenloses Update bringt zwei neue Modi ins Spiel

Das neueste Update für den Bus Simulator 18 ist verfügbar. Mit diesem Update kommt sowohl ein neuer Fahrt- als auch ein komplett neuer Spielmodus für virtuelle Busfahrer dazu.

Das sechste große Update erweitert den beliebten Bus Simulator 18 gleich um zwei komplett neue Modi. Der Freie Fahrt-Modus bietet Spielern erstmals die Möglichkeit, sich unabhängig etwaiger Fahrpläne und völlig ohne Zeitdruck in den diversen Distrikten von Seaside Valley umzuschauen, um dort in Ruhe auf Erkundungstour zu gehen.

Die zweite große Neuerung stellt der von der Community gewünschte Sandbox-Modus dar. In diesem Spielmodus können Spieler von Beginn an auf alle Stadtteile und Busmodelle des Spiels zugreifen. Sie müssen diese nicht mehr durch das Absolvieren diverser Missionen freischalten. Dies bietet nicht nur erfahrenen Busfahrern deutlich mehr Freiheit. Zudem können Spieler so den Auf- und Ausbau ihres Verkehrsunternehmens nach ihren Wünschen gestalten. Außerdem können Modder und auch Spieler auf diese Weise, die von der Community erstellten Busse und sonstige Inhalte direkt ausprobieren.

Das Freie Fahrt & Sandbox-Modus-Update für den Bus Simulator 18 steht für Besitzer des Hauptspiels ab sofort auf Steam zum Download bereit. Wer den Bus Simulator 18 noch nicht besitzt, kann das PC-Spiel zum Preis von 29,99 EUR (UVP) im Handel sowie als digitalen Download erwerben.

Als Ergänzung zum Hauptspiel steht auf Steam seit kurzem auch das Mercedes-Benz Interior Pack 1 als DLC bereit. Der DLC beinhaltet insgesamt vier authentische Farbentwürfe für die Innenräume und Sitze der im Spiel enthaltenen Mercedes-Benz Citaro-Busse und verschafft Spielern die Möglichkeit, ihre Citaro-Busse noch individueller zu gestalten. Der Preis für den Mercedes-Benz Interior Pack 1-DLC liegt bei 1,99 EUR (UVP).