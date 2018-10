0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Focus Home Interactive hat einen neuen Trailer zu Call of Cthulhu, der offiziellen Videospieladaption des Pen-and-paper RGP’s von Chaosium, veröffentlicht. Der Preview-Madness-Trailer stimmt die Spieler auf den Release ein. Das Story getriebene Rollenspiel Call of Cthulhu erscheint am 30. Oktober auf PlayStation 4 und der Xbox One.

Call of Cthulhu – Videospieladaption erreicht Gold-Status

Kurz vor dem Release von Call of Cthulu konnten Journalisten bereits einen Blick auf die ersten Stunden des Abenteuers von Detektiv Pierce werfen. Der Trailer wirft einen Blick auf die Lovecraft-Atmosphäre, das atemberaubende Audio-und Visual-Design sowie auf die Investigations Mechaniken, die dem Spieler zur Verfügung stehen, um den Fall zu lösen und dem Horrer zu entgehen.

In Call of Cthulu ist nichts so wie es scheint. Bösartige Kreaturen, Verschwörungen und ein Kult warten auf Darkwater Island bereit, dem Spieler den Pfad zum Horror der Insel zu weisen. Pierce‘ Verstand wird leiden, während er versucht, den Fall zu lösen, welcher ihn an den Rand des Wahnsinns bringt. Der Tod scheint plötzlich keine abwegige Alternative zu sein. Der Verstand des Spieler wird dazu gebracht, alles und jeden in Frage zu stellen. Und während der Spieler beschäftigt ist, bereitet der große Träumer im Hintergrund sein Erwachen vor.