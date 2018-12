0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Genau rechtzeitig für die Feiertage ist die neue Call of Duty: Black Ops 4 Battle Edition jetzt exklusiv für PC-Gamer auf Blizzard Battle.net erhältlich.



Call of Duty: Black Ops 4 – Battle Edition jetzt für PC erhältlich

„Seit der Veröffentlichung von Black Ops 4 war die Reaktion der PC-Community einfach fantastisch und das Spiel wird weiterhin begeistert von Spielern angenommen“, erklärt Rob Schonfeld, Senior Vice President, Global Digital and Mobile Commerce bei Activision. „Die Black Ops 4 Battle Edition ist eine tolle Möglichkeit, das Spiel noch mehr neuen Spielern nahe zu bringen, die einfach in die unglaublich unterhaltsamen Modi Multiplayer und Blackout einsteigen können, die sofort von den Fans geliebt wurden.“

Die Black Ops 4 Battle Edition bietet das volle Multiplayer- und Blackout-Erlebnis. Sie ist mit allen bereits ausgelieferten Versionen und Online-Lobbys des Spiels auf PC kompatibel. Zudem soll es ein Upgrade auf die Digital Standard Edition auf PC geben. Damit kommen der Zombies-Modus, die 1.100 Call of Duty-Punkte und Bonus Objekte dazu.

Der Multiplayer von Call of Duty: Black Ops 4 bietet harten, realistischen Kampf im taktischsten teambasierten Spielerlebnis der Black Ops-Reihe. Mit an Bord sind das legendäre Nimm-10-System sowie eine ganze Reihe Innovationen an Waffenkontrolle, Kampffluss, Gesundheitsregeneration und Spielerbewegung. Black Ops 4 bietet außerdem eine Kombination aus wiederkehrenden und neuen Spezialisten. Jeder davon bietet jeweils eine einzigartige Ausrüstung und eigenen Spielstil. Dadurch können Spieler in einem verheerenden Team zusammenzuarbeiten.

Black Ops 4 bietet außerdem Blackout, einen brandneuen Battle Royale-Modus. Dieser Modus bringt Charaktere, Orte, Waffen und Ausrüstung der gesamten Serie in einem erbarmungslosen Überlebenskampf zusammen. . Blackout beinhaltet Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge und bietet eine Vielzahl neuer und klassischer Charaktere. Dazu gehören auch Charaktere alter Kampagnen wie Mason, Reznov und Woods, Zombies-Figuren wie Richtofen und Takeo, sowie Spezialisten wie Crash, Battery und Seraph – um nur ein paar zu nennen. Ebenso ist die Blackout-Map – die größte in der Geschichte von Call of Duty – mit von der Partie.

Call of Duty: Black Ops 4 – Terminkalender mit Feiertag-Events

Mit der Veröffentlichung der Battle Edition startet im Dezember außerdem ein vollgepackter Terminkalender mit Feiertags-Events. Spieler können sich zudem auf neue Personalisierungsobjekte und einer Vielzahl neuer Inhalte freuen. Die Call of Duty: Black Ops 4 Battle Edition ist exklusiv im Shop von Battle.net erhältlich, bis 6. Januar 2019 zum vergünstigten Einführungspreis von 29,99 €, die UVP danach beträgt 39,99 €. Der Zombies-Modus ist nicht in der Call of Duty: Black Ops 4 Battle Edition enthalten.