0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Activision und Treyarch haben bekanntgegeben, dass am Dienstag, den 11. Dezember, eine neue Content-Saison in Call of Duty: Black Ops 4 für alle PS4-Spieler startet (weitere Plattformen sollen folgen).

Call of Duty: Black Ops 4 – Die neue Content-Saison startet

In den verschiedenen Modi beinhalten die neuen Inhalte unter anderem:

Brandneue Spezialistin – Spieler können den Verlauf des Kampfes mit Zero umprogrammieren, einer neuen Spezialistin für den Multiplayer- und Blackout-Modus. Zero kann ihre Feinde im Multiplayer-Modus mit starken Hacking-Werkzeugen stören. Außerdem kann sie Gegner ablenken, um so den Verlauf des Kampfes in entscheidenden Momenten zu ändern.

Brandneuer Ort in Blackout und Updates – Inspiriert von der intensiven, klassischen Multiplayer-Map aus Black Ops II stellt Hijacked den neuesten Ort in Blackout dar. Fans können die Luxusyacht plündern, um sich Ausstattung für den Kampf zu sichern, und Feinde auf dem Weg in den letzten Kreis auszuschalten. Spieler können außerdem in ein neues Panzerfahrzeug steigen, sobald sie wieder festen Boden unter den Füßen haben.

Neues festliches Feiertags-Event – Nach dem Startschuss von Operation Absolute Zero halten in Blackout die Feiertage Einzug mit Schneebällen, die die Spieler werfen können, um dem Kampf einen weihnachtlichen Anstrich zu verpassen.

Neue Schwarzmarkt-Ausstattung – Operation Absolute Zero bringt ein starkes Sturmgewehr und eine schnellfeuernde MP mit, die Spieler über den Schmuggelware-Strom auf dem Schwarzmarkt erwerben können. Die Fans können sich außerdem ein neues taktisches Outfit sowie Zubehör zur Personalisierung, neue Charaktere in Blackout und eine extra hübsch verpackte Nahkampfwaffe sichern – gerade rechtzeitig für die Feiertage.