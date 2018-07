Das erste von zwei Call of Duty: Black Ops 4 Beta-Wochenenden beginnt am Freitag, den 3. August, um 19 Uhr und endet am Montag, den 6. August, um 19 Uhr.

Call of Duty: Black Ops 4 – Multiplayer-Beta Wochenende

Zunächst erhalten Fans auf PlayStation 4 exklusiv die Möglichkeit, die Multiplayer Beta zu spielen. Diese beinhaltet 10 spielbare Specialists, 6 Maps und 6 Spielmodi. Infos zu Terminen und Inhalten sind schon jetzt auf dem Activision Games Blog zu finden.

Call of Duty: Black Ops 4 – Infos zur Story und Release

Im Spiel versucht Scarlett Rhodes, das mysteriöse Verschwinden ihres exzentrischen Vaters zu lösen. Mit Hilfe dreier loyaler Geächteter kämpft sie gegen die Wellen der Untoten und versucht, ein kostbares Relikt aufzuspüren, dessen außergewöhnliche Kraft die ganze Menschheit bedroht.

Mit einem harten, realistischen und kompromisslosen Kriegserlebnis kehrt Call of Duty: Black Ops am 12. Oktober 2018 mit der Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 4 zurück. Das Spiel erscheint für PlayStation 4, Xbox One und PC. Wenn ihr das Spiel ab sofort vorbestellt könnt ihr noch einen Zugang zur Private Beta sichern.