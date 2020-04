Call of Duty: Modern Warfare 2 – Campaign Remastered erhältlich

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ist ab sofort im Playstation Store erhältlich. Eine PC- und Xbox-Version wird wohl zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Spieler können sich auf eine komplett überarbeitete Neuauflage freuen. Der Titel umfasst die vollständige Kampagne in atemberaubender, hochauflösender Grafik. Die PS4 Pro unterstützt eine Auflösung bis zu 4K und HDR. Darüber hinaus könnt ihr euch auf eine unbegrenzte Framerate und Unterstützung von Ultrawide-Monitoren auf dem PC freuen.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered – Neuauflage mit vielen Verbesserungen

Spieler erleben in der Neuauflage neben verbesserter Texturauflösung und -details auch überarbeitete Animationen, neu gemastertes Audio und noch viel mehr.

Ihr habt nun wieder mal die Gelegenheit als Spezialagenten und Mitglieder von Sonderkommando 141 die Welt vor der Verwüstung zu retten. „Cliffhanger“, „Zugriff“, „Kein Russisch“ und mehr kehren in diesem intensiven Story-Erlebnis ebenfalls zurück.

„Die Kampagne von Modern Warfare 2 war einfach unglaublich. Die Story hat bei uns allen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Diese Kampagne war etwas ganz Besonderes, und wir möchten Infinity Ward für dieses großartige Spielerlebnis danken“,so Thomas Wilson, Co-Studio Head bei Beenox. „Es war für unser Team eine Herzensangelegenheit, diese Kampagne für eine neue Spielergeneration zu überarbeiten und neu zu mastern. Wir wollten sicherstellen, dass die Emotionen und die Energie der Handlung erhalten bleiben und in hochauflösender Grafik und mit bestmöglicher Klangqualität angemessen wiedergegeben werden.“

Spieler erhalten Bundles, Skins, Waffenbaupläne und mehr

Beim Kauf der Remastered-Edition erhaltet ihr das klassische Unterwasser-Sprengteam-Ghost-Bundle für Call of Duty: Modern Warfare gratis dazu. Weiterhin erhaltet ihr den Operator-Skin „UDT-Ghost“, inspiriert von der Kampagnenmission „Der einzig schöne Tag … war gestern“. Diese Mission handelt von einer spannenden Geiselrettungsaktion auf einer arktischen Bohrinsel. Außerdem bietet das Bundle zusätzlich zum Ghost-Operator-Skin zwei Waffenbaupläne, einen Waffentalisman, einen neuen Vollstrecker, eine Stichelei, eine animierte Visitenkarte, ein Emblem und 2 Battle Pass-Stufensprünge, die allesamt direkt in Call of Duty: Modern Warfare sowie Call of Duty: Warzone verfügbar sind.

Wer die Remastered-Edition für andere Plattformen im Vorverkauf erwirbt, erhält ebenfalls das klassische Unterwasser-Sprengteam-Ghost-Bundle für Call of Duty: Modern Warfare mit sofort spielbaren Operator-Skin „UDT Ghost“*.