Operation: Kleeblatt & platt, das Community-Event in Call of Duty: WWII zum St.Patrick’s Day, ist gestartet. Ab sofort bis 3. April erhält Call of Duty: WWII eine St. Patrick’s Day-Rundumerneuerung mit einer neuen, zeitlich begrenzten Multiplayer-Liste, zwei zeitlich begrenzten Ausrüstungssammlungen sowie Spezialbefehlen und Aufträgen, die spezielle Objekte und Waffen hervorbringen.

Call of Duty: WWII- Neue Maps stehen zur Auswahl

Shipment 1944: Shipment 1944, eine neu interpretierte Version der klassischen Nahkampf-Map für den Multiplayer, ist kostenlos in Call of Duty: WWII verfügbar. Wenn ihr im Besitz des Season Pass seid, erhaltet ihr schon heute Vorabzugriff. Allen anderen steht die Map ab Freitag, den 16. März, zur Verfügung.

Kobold-Mosh-Pit: Der Kobold-Mosh-Pit bietet die Spielmodi „Team-Deathmatch“, „Stellung“, „Abschuss bestätigt“ und „Herrschaft“, allerdings mit einer kleinen Besonderheit: Auf jeder Map versteckt sich ein flinker Zombiekobold. Seid ihr bereit, den grauenerregenden kleinen Wicht auszuschalten? Seid ihr erfolgreich erhaltet ihr zur Belohnung etwas Besseres als einen Topf voller Gold: All eure ausgerüsteten Punkteserien sind voll aufgeladen und einsatzbereit.

Kobold-Mosh-Pit steht allen Spielern als vorgestellte öffentliche Liste zwischen dem 16. März, 18 Uhr MEZ, und dem 19. März, 18 Uhr MEZ, im Rahmen der Operation: Kleeblatt & platt zur Verfügung und bietet dabei 2xEP.

Neue Waffen und Ausrüstung: Weiterhin könnt ihr euch über eine brandneue St. Patrick’s Day-Ausrüstung freuen, einschließlich Uniformen, Helmen, Waffentarnungen und mehr. Diese nur im Rahmen von Operation: Kleeblatt & platt erhältlich

Neben neuer Ausrüstung bietet Operation: Kleeblatt & platt zwei neue Waffen für Call of Duty: WWII – die MP M-38 und das leichte Maschinengewehr MG 81. Für beide Waffen gibt es St. Paddy’s Day-Varianten, nur im Rahmen von Operation: Kleeblatt & platt, auch wenn andere Varianten beider Waffen im Spiel zur Verfügung stehen werden, sobald das Community-Event endet.

Call of Duty: WWII- Neues Update erscheint in Kürze

Außerdem steht euch bald ein wichtiges Inhalts-Update für Call of Duty: WWII zur Verfügung. Dieser integriert ganz neue Objekttypen, inklusive Waffentalismanen und Fadenkreuze. Sledgehammer Games hat außerdem einige Änderungen am System für den Quartiermeister und Vorratslieferungen vorgenommen. Weitere Informationen sind in ihrem Blogpost enthalten, der gestern veröffentlicht wurde.