Heute könnt ihr euch dem Widerstand anschließen. Call of Duty: WWII– The Resistance ist nämlich ab sofort für die Playstation 4, Xbox One und den PC erhältlich. Ihr bekommt drei neue Multiplayer-Maps und eine ganz neue Mission für den Kriegsmodus dazu. Die Inhalte drehen sich um den Geist der zivilen Kämpfer, die während des Zweiten Weltkriegs für die Freiheit kämpften. Außerdem bekommt ihr The Darkest Shore dazu, ein angsteinflößendes neues Kapitel der Nazi-Zombies-Saga.

Call of Duty: WWII- Erlebt berühmte Schauplätze des zweiten Weltkrieges

In The Resistance kämpft ihr auf drei neuen Multiplayer-Maps und in einer brandneuen, packenden Kriegsmodus-Mission an berühmten Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs. An jenen Orten wie Prag und Paris, fanden historische Aufstände statt.

Valkyrie – In den Wäldern der Masuren in Ostpreußen liegt die Wolfsschanze, das Hauptquartier an der Ostfront während Unternehmen Barbarossa, der Nazi-Invasion in die Sowjetunion. Es handelt sich um eine Map mittlerer Größe mit zahlreichen Aussichtspositionen und montierten Maschinengewehren.

Anthropoid – Diese Map, angesiedelt in Prag in der Tschechoslowakei, ist angelehnt an Operation Anthropoid, das berühmte Attentat auf einen hochrangigen deutschen Offizier während des zweiten Weltkriegs. Die Map wird durch einen Fluss geteilt, mit langen Wegen zum Flankieren, die von Scharfschützen für Angriffe aus der Distanz genutzt werden können.

Occupation – In diesem Remake einer klassischen Call of Duty-Map kämpft ihr auf den Straßen und in den Läden im von Deutschland besetzten Paris während des Zweiten Weltkriegs. Wohn- und Geschäftshäuser in der Nähe bieten sich als Verteidigungspositionen für Hinterhalte und Bergungsmissionen an.

Operation Intercept – Das nächste Erlebnis für den Kriegsmodus, das in Zusammenarbeit mit Raven Software entwickelt wurde, spielt außerhalb von Saint-Lô, Frankreich, und konzentriert sich auf die Rettung von Kämpfern der Résistance, die mit dem Zug abtransportiert werden. Das erste Ziel auf der Seite der Alliierten ist die Befreiung der Kämpfer, gefolgt von der Zerstörung von entscheidender Kommunikationstechnik und dem Aufhalten eines Zuges.

Call of Duty: WWII- Ein neues Kapitel in der Nazi-Zombie-Saga

Mit dem DLC bekommt ihr ein neues, erschreckendes Kapitel der Nazi-Zombies-Saga zu spüren. Wenige Tage nach der schrecklichen Katastrophe von Mittelburg hat das Team Informationen erhalten. D0r. Straub hält sich auf einer kleinen Insel vor der deutschen Nordseeküste auf. Die vom Nebel verhüllte Insel ist umgeben von feindlichen Luft- und Seestreitkräften. Marie, Drostan, Olivia und Jefferson müssen sich alldem und mehr stellen, um die Geheimnisse zu lüften, die hier verborgen sind.