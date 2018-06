Die Alliierten schlagen im kommenden DLC-Pack 3 Call of Duty: WWII–United Front zurück. In United Front erleben Playstation 4-Spieler ab 26. Juni den dramatischen Vormarsch weiter in Richtung Berlin, der von harten Gefechten und schweren Verlusten geprägt ist.

Call of Duty: WWII – DLC United Front angekündigt

Dabei verschlägt es die Spieler auf drei neue, packende Mehrspieler-Karten: Stalingrad, Market Garden und Monte Cassino. Zusätzlich bietet Call of Duty: WWII–United Front eine neue, zielbasierte Kriegsmodus-Mission namens Operation Tunisia, in der die Alliierten nach Nordafrika vorstoßen. Und auch die Freunde der Untoten kommen nicht zu kurz und erleben ein neues, einzigartiges Kapitel der Nazi-Zombies Geschichte.

Das DLC-Pack Call of Duty: WWII–United Front ist zuerst ab 26. Juni 2018 auf PlayStation 4 erhältlich. Die DLC-Packs United Front, The War Machine und The Resistance sind auch im Call of Duty: WWII-DLC-Season-Pass enthalten.