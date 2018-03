Die Fans sollten schon einmal ihre Ausrüstung für Call of Duty: WWII – The War Machine bereit machen, das am 10. April auf PlayStation 4 startet. Ganz egal, ob auf einer neuen Map wie Dünkirchen, im Kampf bei Operation Husky oder gegen die Untoten, hier gibt es reichlich Action und Spannung.

Call of Duty: WWII- Auf den Schlachtfeldern Nordafrikas

Mit The War Machine präsentiert Sledgehammer Games eine Reihe neuer, aufregender Maps und Spielerlebnisse. Diese führen euch an völlig neue Schauplätze. Ihr kämpft in der bekannten Schlacht im Zweiten Weltkrieg bei Dünkirchen, reist zu einer geheimen deutschen V2-Raketeneinrichtung und tragt den Kampf bis über den Kontinent hinaus nach Ägypten.

Ihr könnt ebenfalls an der Seite eurer Freunde und Feinde in einer neuen Kriegsmodus-Mission kämpfen, die in Zusammenarbeit mit Raven Software entstand und den Namen Operation Husky trägt. Hier gibt es erstmals eine neue Spielmechanik zu bestaunen – Luftkämpfe! Außerdem wartet auch noch das nächste aufregende Kapitel der Nazi-Zombies auf euch, das die Geschichte rund um Barbarossa auf eine neue Stufe hebt.

Egypt: Zum ersten Mal bei Call of Duty: WWII werdet ihr auf die Schlachtfelder von Nordafrika entführt und mit den Pyramiden von Ägypten konfrontiert. Ihr kämpft in den antiken Ruinen von Giseh, wobei ihr bekannte Wahrzeichen erkennen werdet. In der Mitte der Map steht ein Tempel, in dessen Inneren es bei intensiven Herrschaftsspielen besonders heiß zur Sache geht. Auf beiden Seiten gibt es auch Außenbahnen. Hier ist wirklich für jeden was dabei, da alle Distanzen und Spielstile zum Tragen kommen.



Dunkirk: Ihr trifft am Strand und einer Promenade an der Küste der französischen Stadt Dünkirchen auf eure Mitstreiter. Diese Map bietet einen großen, offenen Strandbereich, der von engen Innenbereichen in den Gebäuden entlang des Strands flankiert wird. Als Scharfschütze könnt ihr hier effektiv agieren. Auch euer wildes Vorstürmen und Feuern kann sich auszahlen. Ihr müsst also stets wachsam sein, damit ihr den Kampf überlebt.

V2: Willkommen bei V2 – einer Raketenentwicklungs- und Testeinrichtung im ländlichen Deutschland. V2 bietet eine enge, äußerst schnelle Map, die nie eine Pause gönnt. Der Startturm befindet sich in der Mitte der Karte und bietet einen zentralen Anlaufpunkt. Aus erhöhter Position könnt ihr hier überraschte Mitspieler ins Fadenkreuz nehmen. Hier kommt es vor allem zu Konfrontationen auf kurze und mittlere Distanz, wobei es stets richtig zur Sache geht.

Call of Duty: WWII- Neue, spannende Herausforderungen

Operation Husky: Operation Husky, deren Name an die Invasion der Alliierten auf Sizilien erinnert, dreht sich um die Anstrengungen der Alliierten, die Lage sensibler deutscher Ziele in den Häfen von Palermo und Neapel herauszufinden. Bei dieser spannenden neuen Mission des Kriegsmodus müsst ihr Geheimdaten sammeln, diese an das Hauptquartier übermitteln und dann in die Lüfte aufsteigen, um alle feindlichen Jäger am Himmel abzuschießen, damit die Bomber der Alliierten sicher angreifen können.

The Shadowed Throne: The Shadowed Throne führt unsere Helden in das Herz von Nazi-Deutschland, wo sie sich dem finsteren Regime stellen müssen. Berlin steht in Flammen, und Doktor Straubs schreckliche Armee will die Eindringlinge der Alliierten in der Stadt vernichten. Ihr schließt euch Marie, Drostan, Olivia und Jefferson bei ihrem verrückten Abstieg in eine Stadt voller Terror, Blut und Krieg an, während sich die Nazi-Zombies aus den Schatten der Geschichte erheben.

Das DLC-Pack The War Machine sowie The Resistance sind auch im Call of Duty: WWII-DLC-Season-Pass enthalten.