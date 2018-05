Techland Publishing hat heute bekannt gegeben, dass Call of Juarez: Gunslinger wieder als Teil des Techland Publishing-Katalogs erhältlich ist. Um diese Heimkehr zu feiern, ist das Spiel auf Steam mit einem Rabatt verfügbar.

Call of Juarez: Gunslinger – Willkommen im wilden Westen

Adam Lasoń, CPO bei Techland Publishing, sagt: „Die Call-of-Juarez-Serie wurde von Techland entwickelt und fand großen Anklang bei den Spielern. Da Techland Publishing als führender Verlag voranschreitet, freuen wir uns, Call of Juarez: Gunslinger in unserer Publishing Division begrüßen zu können.” Er fährt fort: „Wir möchten Ubisoft für die unglaubliche Arbeit bei der Veröffentlichung der Call of Juarez-Spiele danken. Wir werden diese fortsetzen und die Fans des Call of Juarez-Universums auf dieselbe pflichtbewusste und leidenschaftliche Weise unterstützen.“

Call of Juarez: Gunslinger ist eine Hommage an Wild-West-Geschichten. Ihr schlüpft in die Rolle von Silas Greaves schlüpfen, einem skrupellosen Kopfgeldjäger, der nach den gefährlichsten Banditen sucht. Es ist ein Abenteuer voller Action und Revolver-Duelle, das Fiktion und Fakten kreativ miteinander verbindet, während der Held auf seinem Weg historische Ikonen des Wilden Westens trifft, wie Billy the Kid, Pat Garrett oder Jesse James.