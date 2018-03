Ab sofort ist das rundenbasierte RPG Chain Stricke in über 41 europäischen Ländern für Android-Geräte verfügbar. Das Spiel des Mobile Games Unternehmen Com2uS ist unter anderem in Deutschland, Großbritannien und Frankreich verfügbar. Am 29. März folgt der Launch für iOS Geräte in Europa. Anschließend soll das Spiel weltweit auf dem Markt eingeführt werden. Für Ende März ist der Launch unter anderem in Südkorea und weiteren asiatischen Regionen sowie Nordamerika geplant.

Chain Strike- Entwickelt eure eigene Strategie

Chain Strike bedient sich schachähnlicher Bewegungen und Angriffsmuster. Ihr habt über 200 Wächter-Charakteren zur Verfügung. Durch das taktische Kombo-Angriff-System könn ihr aus einer Vielzahl von spannenden Aufstellungsstrategien schöpfen. Dazu gibt es Wächter aller Couleur – ATK, DEF, HP und Unterstützer. Ihr habt die Möglichkeit die Wächter immer weiter zu verbessert. Das Ziel ist es so euch die Möglichkeit zu geben eine eigene gewinnbringende Strategien zu entwickeln. Außerdem sollt ihr euch so schnell im Spiel zurecht zu finden können.

Chain Strike- Vorregistrierung für iOS-Geräte möglich

Im Story-Modus gibt es sogar einen kompletten Voice-Modus. In diesem wurden namhafte Synchronsprecher aus Südkorea und Japan zu hören. Außerdem erwarten euch viele verschiedene Dungeon-Arten, Aufstellungskämpfe und weitere spannende Spielmodi.

Der Closed-Beta-Test von Chain Strike in Europa hat gezeigt, dass die Entwickler großen Wert auf eine hohe Serverstabilität legen. Man kann davon ausgehen, dass beim Launch in Europa die Entwickler ihr Bestes geben werden. Dadurch soll eine Zuverlässigkeit und Stabilität gewährleistet werden. Daher haben die Entwickler bereits im Vorfeld große Vorbereitungen für einen reibungslosen Ablauf beim globalen Launch vorgenommen.

Unterdessen ist die Vorab-Registrierung für Chain Strike für iOS noch immer in Gange. Wenn ihr euch vorab registriert, erhaltet ihr eine ganze Reihe von nützlichen Belohnungen. Außerdem gibt es bei der Vorab-Registrierung und der Vorbestellung über den App Store zusätzliche Belohnungen zu ergattern.

Eine Vorregistrierung ist unter dem folgenden Link möglich:

iOS Deutschland: https://itunes.apple.com/app/chain-strike/id1321283976

Das Spiel könnt ihr über den Google Play Store herunterladen: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.chains.normal.freefull.google.global.android.common