Paradox Interactives hauseigenes Moding Team hat die Veröffentlichung der ersten Mods für Cities: Skyline – Xbox One Edition bekanntgegeben. Einige Erweiterungen der Cities Skylines (PC) Community sind ab heute kostenlos für alle Spieler der Xbox One Version verfügbar.

Cities: Skylines- Neue einzigartige Items

Mit dem Einverständnis der Urheber haben Paradox Interactive und Tantalus Media, eine Auswahl der zahlreichen Community-Beiträge der PC-Version von Cities: Skylines für die Xbox-Version angepasst. Somit bekommt ihr als Xbox-Besitzer neue Gebäudemodelle, einzigartige Items und vieles mehr in das Spiel dazu. Auf diese Art und Weise könnt ihr das Spiel neu erleben. Die neuen Inhalte werden nach der Installation des kostenlosen Updates über das In-Game Menü dem Spiel hinzugefügt.

“Mod Content ist eines der Key Festures, die Fans unserer Spiele erwarten. Wir haben die Kreativität immer als eine der besten Eigenschaften unserer Community angesehen,“ so Sandra Neudinger, Product Manager bei Paradox Interactive. “Gemeinsam mit Tantalus haben wir daran gearbeitet, einen Weg zu finden die kreativen Erweiterungen anderer Plattformen, Spielern der Konsolen-Version zugänglich zu machen. Mithilfe des Xbox Teams ist es uns gelungen, die Mods für die Fans der Xbox One verfügbar zu machen. Wenn die Dinge weiter so gut laufen, sind wir gespannt welche Mods in Zukunft erscheinen werden!”

Cities: Skylines- Zusätzlichen Inhalt für den März angekündigt

Um die zusätzlichen Inhalte zu feiern veröffentlicht Paradox Interactive am 6. März 2018 das neue Content Creator Pack. Somit könnt ihr eure Städte mit neuer Dekoarchitektur und neuen technischen Errungenschaften verbessern. Außerdem wird das Update neue Gegenstände, Servicegebäude sowie neue Wohn- und Bürogebäude enthalten.