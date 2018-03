Paradox Interactive veröffentlicht am heutigen Tag ein neues Addon für die Xbox One Edition von Cities: Skylines. Das Addon wird am 13. März auch für die PlayStation 4 erscheinen. Das Addon “Content Creator Pack” bringt neue Gebäude in die Stadt. Alle Gegenstände wurden von talentierten Mitgliedern der Cities: Skylines-Community erstellt. Das Content Creator Pack ist für 9,99€ verfügbar und Teil des Season-Passes. In unserem Testartikel erfahrt ihr näheres zu Cities: Skylines.



Cities: Skylines- Neue Gebäude und Matchday-Erweiterung

Das Addon enthält 15 neue Gebäude im Stil der 1920er-Jahre, entworfen von Matt “Shroomblaze” Crux. Außerdem bekommt ihr zehn neue Gebäude sowie fünf „advanced city service options“ im technologischen Stil von Mauro “GCVos” Vos dazu.

Weiterhin könnt ihr euch auf ein kostenloses Content-Update freuen, welches für die Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird. Die Match-Day Erweiterung erlaubt es euch, eure Metropolen um Stadien zu erweitern. Während die Städte vom Ruhm ihrer Heimteams profitieren, wird es für euch eine Herausforderung sein, den Verkehr während der Spiele zu regeln. Match Day ist ab sofort für die Xbox One Edition von Cities: Skylines Edition verfügbar und wird mit dem Content Creator Pack auch der PlayStation 4 hinzugefügt werden.