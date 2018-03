Civilization VI: Rise and Fall baut auf dem Gameplay des hochgelobten Hauptspiels Civilization VI auf. Die Erweiterung stellt euch neue Möglichkeiten und Strategien zur Auswahl und konfrontiert euch mit neuen Herausforderungen. Außerdem führt es neue Goldene und Dunkle Zeitalter, ein neues Loyalitätssystem für Städte und neue Gouverneure ein, die ihr in euren Städten stationieren könnt. Wir haben Civilization VI: Rise and Fall auf einem Windows-PC unter die Lupe genommen. Unsere Review findet ihr hier.

Civilization VI: Rise and Fall- Fan-Liebling Shaka kehrt zurück

In Civilization VI: Rise and Fall gibt es neun neue Anführer und acht neue Zivilisationen, darunter wiederkehrende Fan-Lieblinge wie der Zulu-Anführer Shaka und der mongolische Herrscher Dschingis Khan. Unter den neuen Staatsoberhäuptern, die erstmals in einem Civilization-Spiel auftreten, sind Königin Seondeok von Korea und Robert I., der Schottland anführt.

Auf folgende Highlights könnt ihr euch unter anderem freuen: