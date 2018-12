0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Wired Productions Ltd. und das Entwicklerstudio Storm in a Teacup arbeiten zusammen an dem neuen Projekt Close to the Sun. Das storylastige Horrorspiel erscheint 2019 für PlayStation 4, Xbox One sowie PC.

Close to the Sun – Tesla-Horrorspiel offiziell vorgestellt

Das Spiel erhielt 2018 einen Unreal Dev Grant und hat dank der atemberaubenden Art Deco-Ästhetik einen hohen Wiedererkennungswert. Es spielt in einer einzigartigen, alternativen Vergangenheit: einem zweiten Zeitalter der wissenschaftlichen Aufklärung am Ende des 19. Jahrhunderts. Die Spieler schlüpfen in die Haut von Rose, als sie sich auf die Helios begibt. Dabei handelt es sich um ein kolossales und mysteriöses Schiff. Gebaut wurde das Schiff von Nikolas Tesla als Bastion des wissenschaftlichen Fortschritts. Er ist von der Gesellschaft isoliert und geschützt vor Wirtschaftsspionage.

„Close to the Sun ist ein atemberaubender Titel, der sowohl das Talent der Entwickler, als auch den hohen Grad an Erfahrung aufzeigt, für den Wired Productions bekannt ist”, sagt Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions. „Die Spiele, die wir für 2019 in der Pipeline haben, bauen auf dem auf, was wir dieses Jahr auf den Markt gebracht haben. Wir finden es fantastisch, mit Storm in a Teacup zusammenarbeiten zu können.“

Carlo Ivo Alimo Bianchi, CEO & Founder von Storm in a Teacup, fügt hinzu: „Wir sind begeistert, uns mit Wired Productions zusammenzutun, damit Close to the Sun von ihrer Erfahrung mit Titeln mit Tiefgang profitieren kann. Dank dieser Zusammenarbeit können wir uns darauf konzentrieren, das Spiel zu perfektionieren. Close to the Sun ist ein Meilenstein für Storm in a Teacup: Ein Titel, der Story, Horror und Charakterentwicklung gemeinsam auf ein neues Level hebt.“