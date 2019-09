Code Vein – Demo für PS4 und Xbox One verfügbar

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Bandai Namco Entertainment hat bekannt gegeben, dass die Demo zu CODE VEIN ab sofort auf PlayStation 4 und Xbox One verfügbar ist. SpielerInnen können den Charakter-Editor ausgiebig testen und ihren eigenen Wiedergänger erstellen. Außerdem können sie sich an einem frühen Abschnitt des Abenteuers versuchen und den ersten Bereich der Tiefen erkunden. Dieser Dungeon stellt eine besondere Herausforderung dar und wird die Fähigkeiten eines jeden Wiedergängers auf die Probe stellen. CODE VEIN spielt in der erbarmungslosen Welt von Vein und bietet ein individuelles Action-RPG-Erlebnis.