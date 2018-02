Bandai Namco Entertainment hat am heutigen Tag neue Screenshots zu Code Vein veröffentlicht, die neue Einblicke in den Online-Multiplayer-Modus verschaffen. Weiterhin lernt ihr zwei neue Charaketere kennen. Code Vein erscheint dieses Jahr für die Playstation 4, Xbox One und für den PC via Steam.

Code Vein- Kommunikation hat oberste Priorität

In Code Vein müsst ihr als Spieler auf die Hilferufe anderer Wiedergänger antworten und ihnen im Kampf gegen die Verlorenen zur Seite stehen. Auf der Reise durch die Welt können Gegner mithilfe eines KI-Partners oder anderen menschlichen Spielern bezwungen werden. Die Kommunikation spielt eine bedeutende Rolle. Ihr nutzt Kombinationen aus Gesten, Stempeln und akustischen Befehlen zu, um mit euren Teamkollegen in ständiger Absprache zu sein.

Außerdem wurden zwei neue Charaktere angekündigt: Karen und Cruz. Karen ist die ältere Schwester von Louis, welcher sein Leben verlor und als Wiedergänger wiedererweckt wurde. Ihre Aufgabe ist es, auf Wiedergänger aufzupassen und sie im Kampf zu unterstützen. Cruz musste, in einem Versuch, die Menschheit zu retten, fürchterliche Experimente über sich ergehen lassen. Unter dem Druck zahlreicher Misserfolge wurde sie zur Zerstörung in Menschengestalt.