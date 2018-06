Bandai Namco Entertainment Europe kündigt die Standard- und Collector’s Edition für CODE VEIN an. Diese werden für Xbox One, PlayStation 4 und PC via Steam erhältlich sein. Das Spiel erscheint am 28. September 2018.

Code Vein – Collector’s Edition mit besonderer Figur

Die Collector’s Edition beinhaltet das Basisspiel für PlayStation 4 oder Xbox One sowie eine exklusive, 17 cm große Figur des Charakters Mia Karnstein. Außerdem sind digitale Inhalte wie der Soundtrack, ein digitales Artbook und das Ingame-Anpassungsset „Unersättlicher Blutdurst“ für alle Charaktere enthalten.