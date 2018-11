0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Com2uS hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2018 mit einem Gesamtumsatz von 119 Milliarden KRW (entspricht rund 92.860.000 Euro; Stand: 14.11.2018), einem operativen Ergebnis von 38 Milliarden KRW (entspricht rund 29.650.000 Euro; Stand: 14.11.2018) und einem Nettoeinkommen von 29,8 Milliarden KRW (entspricht rund 23.250.000 Euro; Stand: 14.11.2018) bekannt gegeben

Com2uS – Gesamtumsatz von rund 92,9 Millionen Euro

Auch im dritten Quartal etablierte das Unternehmen seine Position auf dem Weltmarkt: Rund 83% des Umsatzes (99,4 Mrd. KRW, entspricht rund 77.570.000 Euro; Stand: 14.11.2018) hat man im Ausland erzielt. Damit ist dies das 15. Quartal in Folge, in dem das Unternehmen mindestens 80% des Umsatzes im Ausland generiert hat. Rund 50% der Umsätze kamen dabei aus den Märkten Nordamerika und Europa.

Darüber hinaus erwirtschaftete das Unternehmen über 30% Betriebsgewinn. Grund dafür ist ihr global erfolgreiches Spiel Summoners War. Auch die Baseballspiel wie unter anderem MLB 9 Innings 18 und Com2uS Pro Baseball 2018 haben ihren Teil dazu beigetragen. Somit baut das Unternehmen kontinuierlich seine stabile Gewinnstruktur aus.

In Zukunft plant das Unternehmen, sowohl die IP seiner international beliebten Spiele zu stärken, als auch neue Spiele in diversen Genres zu veröffentlichen, um seine Position auf dem globalen Markt weiter zu vertiefen.

Summoners War – Globaler eSports-Wettbewerb für Summoners War

Als eine der auf dem Weltmarkt am besten positionierten IPs wird Summoners War weiterhin den globalen eSports-Wettbewerb (SWC 2018) sowie strategische Updates und weltweite Werbeaktionen durchführen. Com2uS plant, die Zufriedenheit seiner Spieler, sowohl neuen als auch bestehenden, stets zu erhöhen und so den Lebenszyklus von Summoners War zu verlängern. Weiterhin soll sein Markenwert durch die Erweiterung seiner IP gesteigert werden. Dies geschieht durch die enge Zusammenarbeit mit globalen Unternehmen wie Skybound und Funko, mit deren Hilfe Animationen, Comics und Merchandise zu Summoners War veröffentlicht werden.

Darüber hinaus steht die Veröffentlichung des neuen RPGs Skylanders Ring of Heroes von Com2uS kurz bevor. Das Spiel beruht auf Basis der bekannten Lizenz von Activision – jeder Interessent kann sich auf folgender Seite vorab für das RPG registrieren. Der Launch-Termin wird in Kürze bekanntgegeben. Für Skylanders Ring of Heroes fasst Com2uS auch den westlichen Markt ins Auge und wird es als weitere globale IP etablieren. In diesem Sinne bereitet Com2uS für jede Region differenzierte Marketinginitiativen vor, die die IP und Hauptaspekte des Spiels individuell abgestimmt hervorheben.

Abschließend plant das Unternehmen, den globalen Markt für mobile Spiele anzusteuern. Zu diesem Zweck baut Com2uS starke IPs seiner in-house entwickelten MMORPG-, Sport- und Sandbox-Titel aus.

