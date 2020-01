0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Entwickler und Publisher Com2uS hat sich mit dem Multiplattform-Entertainmentunternehmen Skybound Entertainment zusammengeschlossen. Com2uS hat seine strategischen Investitionen in Skybound mit Blick auf die IP-Erweiterung angekündigt. Dabei hofft das Unternehmen, dass die Partnerschaft zu einer Vielzahl von Inhalten führt. Im Zuge der Zusammenarbeit wird außerdem ein neues Mobile Game entwickelt. Das Spiel soll auf Skybounds The Walking Dead basieren.

Com2uS – Kooperation mit Skybound Entertainment

„Die Zusammenarbeit mit Skybound ist für Com2uS eine erstklassige Gelegenheit, unseren Einfluss auf den weltweiten Markt zu erweitern und Synergien zwischen beiden Unternehmen zu schaffen“, so Com2uS CEO Byung Joon Song. „Wir werden fortwährend zusammenarbeiten, um ein Produkt zu schaffen, das Gamern auf der ganzen Welt gefallen wird.“

„Com2uS sind durch ihre Expertise bei den Free-to-Play-Titeln für Mobilplattformen der ideale Produktionspartner“, so Skybound Chairman Robert Kirkman, CEO David Alpert und Managing Partner Jon Goldman in einer gemeinsamen Erklärung. „Wir freuen uns über die große Unterstützung von C Ventures, Third Wave Digital und Com2uS und haben vor, durch die neue Zusammenarbeit zahlreiche Fans in Asien und auf der ganzen Welt für unsere bestehenden und brandneuen IPs zu finden.“

Com2uS hat sein Investment in Skybound zusammen mit den Risikofirmen C Ventures und Third Wave Digital vollzogen. Im Jahr 2017 haben Com2uS und Skybound eine Franchise-Partnerschaft für Com2uS Milliarden-Dollar-Mobile-RPG Summoners War angekündigt. Die Unternehmen entwickeln derzeit eine animierte TV-Serie, die auf dem beliebten Spiel basiert. Dabei wirken Chris Wyatt und Kevin Burke (Super Dinosaur) in den Autoren- und Produktionstätigkeiten mit. 2019 hat man mit Summoners War: Friends & Rivals ein Kurzfilm auf YouTube veröffentlicht. Hierbei hat man Charaktere und Animationsstil der kommenden Serie vorgestellt. Das Video hat mehrere Millionen Aufrufe generiert. Weitere Summoners War-Projekte, die noch mehr von Skybounds Entertainment-Optionen nutzen, befinden sich in frühen Entwicklungsphasen.

Durch die Routine im Verbinden von Urhebern und ihren Inhalten mit neuen Plattformen und Zielgruppen hat Skybound über die letzten zehn Jahre beim IP-Franchising sichtbare Erfolge erzielen können. Skybound zeichnet für die Verwandlung von Robert Kirkmans Comic-Serie The Walking Dead in ein Multimilliarden-Dollar-Franchise verantwortlich – durch eine TV-Umsetzung, zwei Spin-Off-Serien, zahlreiche Videospiele, Merchandise, Romane und einen derzeit in Produktion befindlichen Film.